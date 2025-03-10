B2C2夥拍HashKey Exchange提供多幣種流動性支持

香港最大持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange宣布與全球頂級機構流動性提供商B2C2達成合作。雙方通過此次深度合作，將無縫對接全球多幣種法幣交易網絡，為香港虛擬資產行業注入優質流動性。

秉持「合規先行」理念，B2C2與HashKey在合規導向上高度契合。B2C2作為行業頂級的加密流動性提供商， 在全球範圍內，包括英國、美國、日本、新加坡、法國和盧森堡等地，建立業務覆蓋，可支持包括美元、歐元、港元、日圓和英鎊等主流貨幣的交易場景，累計交易量接近萬億美元。HashKey Exchange目前已獲得香港證監會批准，持有《證券及期貨條例》下的第1類(證券交易)、第7類(提供自動化交易服務)牌照，以及在《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台牌照。

HashKey交易所事業群聯席首席執行官茹海陽表示，非常高興能夠與B2C2達成合作。雙方在合規標準上的高度契合，為這次合作奠定堅實的基礎。此前，香港政府提出的「A-S-P-I-Re」路線圖中提到，吸引全球流動性資源是推動虛擬資產行業發展的關鍵方向之一。通過此次合作，將憑藉B2C2的流動性支持，共同塑造一個更加開放、可信賴的數字金融生態。

B2C2亞太區首席執行官David Rogers表示，看到亞太地區數字資產市場正在經歷令人振奮的增長。不斷明晰的監管環境已經鼓勵機構投資者更大的興趣，同時也促進建立受良好監管的持牌交易所來服務他們。作為全球領先的流動性提供商，很榮幸能與HashKey Exchange合作，並支持亞太地區構建一個有韌性和可持續發展的數字資產生態系統。