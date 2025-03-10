業主平價出貨　東涌映灣園兩房呎價低於1萬元沽

二手業主平價趕出貨，東涌3月暫錄約16宗二手買賣，按月倍升，區內指標映灣園兩房單位賣545萬元，成交呎價繼續低於萬元關口。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁嘉駿指，鰂魚涌南豐新邨本月暫錄3宗買賣，包括10座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，上月放盤叫價486萬元，現以450萬元連租約沽出，呎價約11,509元，新買家為投資客。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富蘭苑高層A室，實用面積約372方呎，兩房間隔，望海景，早前叫價480萬元放最，終減價44萬元，以436萬元成交，呎價約11,720元，減幅近10%，較1年前同類型高層單位成交價再跌約8%。

●利嘉閣梁國樑指，東半山雅景軒中層B室，實用面積約658方呎，套三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，叫價1,180萬元放售，經誠意磋商後，以1,028萬元連車位成交，呎價約15,623元。

●中原周世康表示，灣仔景星樓中層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，望市景及山景，叫價700萬元，現以660萬元成交，呎價約11,186元，新買家為用家。

●美聯陳凱廸指，堅尼地城泓都2座低層E室，被財務公司收回放盤，實用面積約482方呎，兩房間隔，獲外區長線投資客垂青，單位原先叫價約775萬元，議價後以760萬元成交，呎價約15,768元。

●中原梁浩祥稱，薄扶林置富花園3月暫錄2宗買賣，其中11座低層F室，實用面積約588方呎，三房間隔，享海景，月初叫價618萬元，不足一星期獲以593萬元承接，累減25萬元或約4%，呎價約10,085元，新買家為同區換樓客。

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九龍區

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城15座低層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望街景，最初叫價670萬元，放盤逾1年，期間多次調整叫價，累減55萬元，以615萬元易手，呎價約8,952元。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒2座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價800萬元，現以780萬元沽出，呎價約15,569元，原業主於2004年1月以228萬元購入，持貨超過21年，帳面獲利552萬元。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺8座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，最初叫價約720萬元，放盤約1個月後，吸引區內客洽詢，經議價後以695萬元成交，減價25萬元或約3.5%，呎價約13,681元。

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新界區

●中原王文彬表示，東涌3月錄約16宗二手買賣，按月增約1倍，周末連錄約5宗，映灣園8座高層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，以545萬元承接，呎價約9,945元。

●利嘉閣劉景駿指，東涌昇薈9座中層A室，實用面積約1,159方呎，套三房連儲物室間隔，望樓景，新買家為區內客，計劃購入單位作換樓之用，以1,166萬元成交呎價約10,060元。

●世紀21集團林國輝稱，荃灣荃威花園A座中層3室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以310萬元成交，呎價約6,652元。

●美聯鍾家豪表示，荃灣3月暫錄近40宗二手買賣，愉景新城本周連錄約5宗3房成交，包括5座低層戶，實用面積約645方呎，原業主一手購入只作度假用途，早年已裝修，叫價800萬元放售約一個月，吸引換樓客洽詢，以約738.8萬元成交，呎價約11,454元。

●中原林恩信稱，荃灣3月超過30宗二手買賣，其中，翠豐臺5座中層D室，實用面積約449方呎，兩房間隔，3月初叫價550萬元，上車客見最近成交價已回到2015年，獲減價38萬元，以512萬元購入，即時落票承接，呎價約11,403元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑C座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，獲區內綠表客於未補價第二市場以239萬元購入自用，呎價約5,960元。

●中原王勤學表示，元朗過去周末錄約8宗二手買賣，尚豪庭1座中層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價520萬元，減價10萬元，以510萬元沽出，呎價約11,015元。

●中原稱，元朗采葉庭1座中層G室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價530萬元，減價20萬元，以510萬元沽出，呎價約10,020元，原業主於2010年9月以256萬元買入，2019年曾作內部轉讓，約15年帳面升值約99%。

●中原伍錦基指，沙田第一城3月暫錄約10宗買賣，屋苑49座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以400萬元易手，呎價約13,158元，原業主持貨約9年，帳面僅獲利22萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田濱景花園3座高層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望市景，叫價600萬元，放盤約1年3個月，累減140萬元，以460萬元沽出，減幅約23.3%，呎價約11,675元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約41宗二手買賣，新港城佔約4宗，包括M座高層4室，實用面積約618方呎，套三房間隔，叫價約838萬元，日前議價後以810萬元易手，呎價約13,107元，新買家為家庭客。

●美聯林健偉稱，將軍澳公屋寶林邨寶德樓中高層13室，實用面積約490方呎，三房間隔，未補價第二市場以320萬元放盤約半個月，近期獲白居二買家洽詢，見單位有裝修，議價後以285萬元購入，呎價約5,816元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公司景林邨景松樓低層15室，實用面積約349方呎，一房間隔，望園景，原業主去年11月於未補價第二市場放盤叫價188萬元，累減55萬元，減幅約29%，成交價133萬元，呎價約3,811元。

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳都會豪庭3座中高層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望樓景，以632.8萬元成交，呎價約13,464元，原業主在2009年以約254.8萬元買入單位。

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