新盤氣氛熱絡　大埔盤加推　天水圍定周四推售108伙

新盤市場氣氛熾熱，大埔全新樓盤周一(10日)加推新價單，並首度推出特色戶型。至於日前次輪銷售即日沽貨可供發售單位的天水圍項目，亦乘勝狙擊安排於周四(13日)新一輪銷售108伙。

上然第1期加推82伙 折實平均實用呎價11480港元

●萬科香港旗下大埔上然第1期於周一(10日)加推全新價單第3號，涉及82個單位，折實平均實用呎價約11,480港元。

價單資料顯示，加推單位包括首度推出的3伙連平台或天台特色戶，整批單位實用面積222至843方呎，涵蓋開放式至四房戶型，折實價253.4萬至1,053.5萬元，呎價約9,185至14,392元。

入場單位為2座2樓C2室，實用面積236方呎，呎價約10,737元。呎價最低則為2座1樓B6室，實用面積455方呎，折價實為417.9萬元。

而首次推出的3伙特色單位，其中，2座19樓C6室連天台戶，實用面積301方呎，天台215方呎，折實售價433.2萬元，呎價約14,392元，為今批呎價最高單位。

新推單位亦有提供「1家1計劃」，三、四房買家若同時加購指定開放式單位，可享140萬或150萬元折扣，折後最低價亦為上述2座2樓C2室，折後售價為103.4萬元，呎價約4,381元。

截至今日晚上6時，項目累收逾4,400張入票，以首三張價單合共204伙計，超額逾20.5倍。至於項目展銷廳及示範單位自上周開放以來，累計錄得逾1.1萬參觀人次。

YOHO WEST PARKSIDE周四推108伙 兩房梗廚戶首登場

而整批單位涵蓋一至三房間隔，折實售價約306.9萬至約1,045.8萬元，呎價約9,594至15,745元。

他指出，新一輪銷售包括價單第1至5號單位，其中價單第5號於昨晚推加，涉及87伙，折實平均呎價11,203元。至於舊價單有少量單位修定售價，加價約1%至2%。

回顧昨日次輪銷售，他指出，昨銷售172個單位即日沽清，包括有8組大手買家各購入兩伙，成交金額最高的大手個案涉約1,480萬元，而投資客比例佔約3成。項目經過首兩輪銷售後，累積售出291伙，套現超過15億元。

啟德天瀧再錄4宗成交 套現1.34億元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指出，售出單位實用面積1,002至1,173方呎，售價2,960萬至3,715萬元，呎價約29,541至34,471元。項目至今售出119伙，套現近48.5億元。買家佔約一半為非香港永久居民。同時，部署周內公布最新銷售安排，招標發售第6座單位，實用面積1,085及1,102方呎。

此外，項目其中4伙進行改動工程，擴大部分單位的睡房空間，發展商於周一(10日)開放當中3個全新經改動現樓單位予傳媒參觀，均享有維港海景。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，其中，第5座33樓B室，實用面積1,384方呎，原則四房雙套房，改為三房連套房設計，設有私人電梯大堂，主人睡房與毗鄰睡房打通，打造為一個約5.2米闊的主人睡房。

另外兩個經改動現樓單位，包括第1座31樓A室，實用面積1,428方呎，改動後為三房雙套房間隔。至於第8座30樓A室，實用面積 1,259方呎，屬兩房連套房間隔。

緹外四房四套分層大宅2.3億沽

上述售出單位為第5座3樓A室，實用面積4,437方呎，四房四套房另加雙工人房間隔，連同兩個車位，成交呎價約51,837元。

是次為項目今年第3宗成交，銷售至今累售35伙，總成交金額逾103億元，平均成交呎價約58,000元。

維港滙系列兩日售2伙 套現3959萬元

售出單位包括維港滙III第1A座20樓B室，實用面積1,001方呎，成交價2,919萬元，呎價約29,161元。另一伙為維港滙I第3B座18樓D室，實用面積448方呎，成交價1,040萬元，呎價約23,214元。

整個系列本月已售出6伙，涉及成交額9,075萬元，全盤累沽1,321伙，連車位總套現金額近230億元。現時僅餘12伙兩房分層單位待售，為配合市場需求，維港滙III今日(10日)上載全新銷售安排，盡推餘下兩房分層單位。

洪水橋滙都連沽3伙 有買家介紹好友夫婦共同置業

而今日成交均為滙都I的兩房戶，其中2座6樓A07室，實用面積423方呎，以466.57萬元成交，呎價約11,030元。同座7樓A07室，實用面積423方呎，以468.88萬元轉售，呎價約11,085元。餘下一個售出單位為同座1樓B08室，實用面積406方呎，售價為448.27萬元，呎價約11,041元。

項目自2025年以來銷情加快，3月首10天已售出53伙，全盤已累沽860伙，佔可銷售單位約89%。

●凱和山今售出一房戶 做價402萬元

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，近期市場反應良好，最新政府《財政預算案》發布後，買家信心明顯提升。項目已進入現樓階段，不少買家選用發展商第一按揭付款計劃，配合減息疊加優惠，售價具吸引力，一房及兩房單位備受同區分支家庭追捧。