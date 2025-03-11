廖嘉豪：留意美股、半導體及日股追落後潛力

標普500指數上周跌3.1%，雖仍跑輸環球股市，但個別行業似乎已開始有趁低吸納迹象。上周五費城半導體指數及標普500資訊科技行業指數分別逆市升3.2%及1.4%，而標普500指數上周五在紐約交易時段跌至約5,660點時亦開始有買盤支持並迅速回升近100點至5,770點收市，標普500指數在5,500至5,700點或仍是較吸引的低吸水平。

金融市場經常試圖快速在資產價格反映未來事件的影響，但有時或誤判影響程度。若基本因素如盈利發展等仍然良好，投資者或可借助投資市場充分或過度反映風險因素時趁低吸納。美股盈利好泛好轉趨勢仍在，市場對今年標普500指數每股盈利預測似乎已穩定在約每股271美元，亦由去年9月時的280元大幅回落，降低業續達標難度。

半導體記憶體市場最惡劣環境或已過，今年DRAM(動態隨機存取記憶體)記憶體或仍供不應求，可能有利美國記憶體生產商股價回升。人工智能相關應用需求復甦推動下，DRAM行業的供需比率在2025年或仍為負1.0%。

花旗分析員預計2025年全球DRAM需求增速將超過供應增速，需求按年升15.0%，供應則按年升13.9%。伺服器需求恢復主導整體DRAM復甦，2025年伺服器DRAM需求按年或升30.4%，而2025年DRAM混合平均售價或按年升15%，主要因為價格較高的DRAM和HBM(高頻寬記憶體)佔DRAM產品比例勁升，新一代HBM的平均售價對比上一代產品或高達25至30%。

之前已提及DeepSeek或將加速AI應用，而最近美國的社交平台龍頭亦宣布其AI模型能完成流暢自然對話，加速AI代理發展，以AI為中心的應用需求增長應續支持半導體行業股價。

另一個今年表現遜色的市場亦可能接近觸底，日本東證指數年初至今跌近2.7%，日經225指數上周五更是過去六個月首次跌穿37,000點。日股走弱或因日股過去傾向追蹤美股趨勢，而市場因對經濟指標失望以及特朗普關稅的不確定性而擔憂美國經濟前景，與美國相關的日本高科技股下跌亦有影響，但日股或已一定程度反映上述負面因素，壞消息或已盡出可能支持短期日股表現，按每股盈利對比股價比率(E/P比，即現價反映的盈利能力，比率愈高代表股市愈被低估)計，日股估值落後環球股市的差距亦接近歷史新高，或開始有日股追落後。

關稅自去年年中已對日股有負面影響，易受關稅影響的日本汽車製造商股票過去一年跑輸東證指數約20%，日本的資訊科技行業股價走勢亦早已與美國科企七雄脫鈎，估值似乎並沒有過高。即使關稅相關的整體風險或導致日股短期回調，往績顯示日股通常在12倍市盈率左右觸底，即東證指數則可能在2,550點左右企穩，距離現價的下行空間或僅約5%，相信一旦特朗普政府關稅政策的整體情況在今年下半年明朗化，屆時日股或有真正上升潛力，花旗分析員預期東證指數或在9月及12月分別挑戰3,000點及3,200點。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪