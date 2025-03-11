林嘉麒：美國政策混亂　市場更不安

自特朗普重返白宮後，最常在香港聽到的財金評論是：「特朗普是一名生意人，他上任，美股就會好。」對此實在不敢認同。儘管特朗普的財金政策是有利營商，例如減稅和支持聯儲局減息是有利經濟，但關稅政策的不確定性對於美國通脹來說是極具挑戰的。

事實上，特朗普在競選時曾作出承諾，要治愈美國經濟的所謂頑疾，近日他暗示，治療的過程可能難免痛苦。特朗普近日出席國會，為美國築起保護主義的高牆，並祭出近一個世紀以來最大規模的關稅上調為自己的計劃辯護，「會有一些顛簸，但我們可以接受」。美國財政部長貝森特也稱，美國經濟需要「脫癮」，以擺脫對公共支出的依賴。

關稅朝令夕改礙投資

特朗普自上任以來，關稅消息不斷，近日再次燃點起市場對美國未來通脹的憂慮。早前的情況是，他上任即簽署行政命令，對加拿大和墨西哥徵收懲罰性關稅，但由於稅率較市場認為低，投資者以此作為利好消息。日前特朗普再次簽署行政令，調整對加拿大和墨西哥加徵關稅措施，對符合美墨加協定優惠條件的進口商品免徵關稅。從3月4日宣布加徵關稅生效，到3月5日豁免3大汽車製造商，再到3月6日宣布暫緩執行關稅措施，美國政府關稅政策每天也不一樣，讓人眼花繚亂，投資者更是無所適從。

雖然特朗普否認關稅豁免等政策調整與近期市場動盪有關，但要知道，投資者開始厭倦他言語之間的不確定性，再加上經濟數據愈來愈多不利的資料，市場愈來愈相信美國經濟正在構成壓力，而且近期的暫時關稅豁免並未讓市場「買帳」，政策的不確定性叫投資者卻步。

1月中旬以來，聯儲局多個轄區的雞蛋和其他食品原料價格上漲，多數轄區預計加徵關稅將迫使企業提高價格。各轄區製造業企業均對貿易政策變化的潛在影響表示擔憂。美國2月消費信心指數只有98.3，顯著低於1月的105.3，成為美國消費信心指數自2021年8月以來最大單月跌幅，該指數已連續3個月走低。

美經濟衰退憂慮加深

本周市場注視美國周三公布的2月消費物價指數(CPI)，這是聯儲局下周議息前的關鍵數據。市場預計美國2月整體CPI按月和按年升幅都收窄，料按月升0.3%，估計按年升2.9%；扣除食品和能源價格的核心CPI，預計按月和按年升幅亦都收窄，料按月升0.3%，預期按年升3.2%。緊接周四公布2月生產物價指數(PPI)，預料按月和按年升幅均收窄，按月估計升0.3%，按年預期升3.2%。至於核心PPI，預期按月持平，按年估計升幅收窄至3.5%。

雖然市場早已預期數據會轉弱，但問題是市場已加大了減息預期至0.75厘，而美股3大指數亦進入調整區。昨日美股期貨由亞洲時段跌到歐洲開市，美國國債長短期債息亦見下跌。正當市場對美國經濟前景憂慮加深，特朗普受訪卻對衰退問題避而不談，指經濟要面臨轉折，反拋一句「我們在做一件非常大的事情(We’re doing big thing)」，進一步加劇投資市場不安。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)