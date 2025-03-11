高臨盡推最後22伙標準戶　折實985萬起　料周六發售

該公司執行董事何樂輝表示，項目已累售192伙，佔全盤供應約74%，並套現逾16億元，將於今年年底入伙。自銀行加快審批貸款後，市場氣氛明顯好轉。他認為，《財政預算案》調整100元印花稅的門檻，中小型單位交投最為受惠。

旗下合作項目香港仔黃竹坑站港島南岸第5期，及油塘通風樓住宅項目，有望年內推出市場。

該公司常務董事(住宅銷售) 畢子鴻稱，該批單位涵蓋包括6伙兩房及16伙三房單位，實用面積414至707方呎，折實價由985.2萬至1,995.1萬元，折實呎價約23,740至28,219元。

項目新增3項置業優惠，包括向新買家送出24個管理費優惠，同時新買家可提名一位早前已購入單位的買家，以獲贈12個月管理費。其次，購入400方呎以上標準單位，可獲上限4.25%的印花稅。另外，選用「高端人才付款計劃」可享3%折扣。