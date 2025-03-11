小鵬汽車：續深耕人形機械人　或投入上千億人幣

何小鵬指，中國的人形機械人和具身智能，很像十幾年前中國新能源汽車的早期發展階段，國家的政策、法規在前期的規劃、牽引、指導非常關鍵。從目前來看，還處於早期階段，投入也會相對保守。

談及人形機械人的落地挑戰，何小鵬指，人形機械人從L2級，跨越到L3級別非常難，認為目前工業場景和消費場景已經有一些簡單的機械人在商用，接下來汽車生產的場景會應用到大量的人形機械人，但無論是AI汽車公司，還是人形機械人公司，都面臨「數據從哪裏來」的挑戰。大模型數據的積累，將會成為人形機械人產業的一個門檻，其中涉及的研發投入和研發強度，要遠高於汽車產業。

他認為，隨着AI汽車產業的逐漸成熟，通用的人形機械人會成為汽車與機械人產業融合的載體，二者在供應鏈、技術、使用場景、渠道，甚至品牌上都會進行融合。他相信，中國的具身智能在5至15年之間，會出現像新能源汽車一樣巨大的產業，不僅在中國領先，而且會在全球領先。