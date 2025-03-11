高盛一文總結美股冧市10大原因　衰退擔憂居榜首

高盛股票銷售交易部門的數據顯示，對沖基金拋售加劇，以去年11月以來最快速度沽空，長線投資者淨賣出50億美元，拋售主要集中在科技、金融和可選消費板塊。高盛一份報告總結導致此次市場動盪的10大原因：

1、增長擔憂：經濟數據疲軟，包括非農就業數據和ISM製造業指數，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

2、關稅疲勞疊加人工智能(AI)主題重新定價：持續的貿易緊張局勢，令投資者感到疲憊，AI主題的重新定價也加劇市場波動。

4、技術面疲軟：標指逼近200日移動平均線5,732點，但大多數主要指數和個股龍頭股也接近技術上的超賣水平。

5、系統性拋售：趨勢跟蹤基金(CTAs)在過去一周拋售近600億美元的美國股票Delta敞口，其中約300億美元為標指相關。

6、倉位過高：對沖基金的總槓桿率本周上升1.1個百分點。

7、流動性挑戰：市場流動性非常有限，創下新低。

8、長期投資者降低風險敞口：他們降低醫療保健、公用事業和半導體等相對表現較好的資產的風險敞口。

9、消費者困境：服裝零售商Abercrombie & Fitch、 Foot Locker、羅斯百貨(Ross Stores)、泳裝品牌Victoria's Secret以及郵輪公司等面臨困境。

10、糟糕的季節性因素：市場季節性表現不佳，可能要到3月14日才會出現反彈。