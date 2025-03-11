亞信科技：今年非營運商大模型交付訂單量料達3億元

至於傳統電訊業務方面，高念書直言，在6G技術到來之前，整個電訊行業投資處於低潮，强調會控制成本以確保盈利率，希望包括大模型在內的「三新」業務在3至4年內貢獻公司50%盈利，即與電訊業務持平。

亞信科技去年在負現金流情況下，仍宣派特別息，高級副總裁兼首席財務官黃纓解釋，上述情況是由於客戶自身考核影響，導致回款短期明顯下降，今年1至2月亦見營運商回款增加，強調公司現金流沒有問題。

高念書補充，宣派特別股息為兌現此前分紅承諾，惟今年要加大新業務投入或併購活動，其中包括足夠資金以引進人才和提升大模型交付業務能力，目前未有今年的派息指引。至於今年研發投入，料維持佔收入的13%至14%。