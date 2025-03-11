亞信科技：今年非營運商大模型交付訂單量料達3億元
2025年03月11日 16:34
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黃纓(左二)、高念書(左三)
國產大模型DeepSeek「引爆」內地人工智能熱潮，亞信科技(01675)執行董事兼首席執行官高念書認為，DeepSeek帶動大模型平民化，不少企業以至地方政府爭相使用，但要帶來實質增長仍待2B(企業端)的增長；去年公司對非營運商完成大模型交付訂單量逾5,000萬元人民幣(下同)，料今年可達約2至3億元。
至於傳統電訊業務方面，高念書直言，在6G技術到來之前，整個電訊行業投資處於低潮，强調會控制成本以確保盈利率，希望包括大模型在內的「三新」業務在3至4年內貢獻公司50%盈利，即與電訊業務持平。
亞信科技去年在負現金流情況下，仍宣派特別息，高級副總裁兼首席財務官黃纓解釋，上述情況是由於客戶自身考核影響，導致回款短期明顯下降，今年1至2月亦見營運商回款增加，強調公司現金流沒有問題。
高念書補充，宣派特別股息為兌現此前分紅承諾，惟今年要加大新業務投入或併購活動，其中包括足夠資金以引進人才和提升大模型交付業務能力，目前未有今年的派息指引。至於今年研發投入，料維持佔收入的13%至14%。