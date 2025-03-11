HKSPA：新股回撥機制行之有效　倡改觸發條件、基投認䐟設限

香港聯交所正就完善新股定價及公開市場機制，當中公開發售回撥機制上限由50%降至20%引來市場熱議。香港保薦人主管協會(HKSPA)創會會長鄧澔暐表示，多年來回撥機制行之有效，惟新股結算平台FINI使散戶循孖展「入飛」的成本大減，推高超購情況，故建議提高觸發回撥的超額認購倍數門檻，而非調整回撥比例。

他認為，聯交所今次改革建議，主要減少公開發售部分的分配比例，令國際配售的分貨提高。不過，建議文件未有就基礎投資者認購比例設上限，令其他機構投資者可獲分派比例較少是「先天性缺憾」，加上現時公開發售高超購倍數及回撥後，令國際配售的投資者「分貨」更少。

他指，該協會建議調整觸發回撥機制的超額比例條件，笑言「由(現時超購)15倍至100倍，在後面加個零，上調至150倍至1,000倍」，實際觸發門檻應按科學、數據分析進行調整。同時基礎投資者獲發新股股數設上限，以解決國際配售認購部分分配不足問題。

聯交所建議，公開認購初始分配份額設定於5%，回撥上限20%；或者公開認購初始分配份額定於10%至50%，不設回撥機制；讓上市公司招股時二選一。諮詢期至下周三。