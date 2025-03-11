一手樓成焦點 大埔新盤周六首輪銷售推228伙
2025年03月11日 21:27
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樓市聚焦於新盤市場，大埔樓盤於四日之內三度加推，並落實周六起作首輪銷售，以價單形式出售228伙，當中逾43%單位折實價低於「4球」，只需繳付100元從價印花稅。
●大埔上然第1期周六首輪開賣228伙價單單位
萬科香港旗下大埔上然第1期，周二(11日)上載價單4號，加推41伙，折實平均呎價約12,554元。項目最新上載銷售安排，落實周六(15日)首度發售228伙價單單位，萬科香港董事總經理周銘禧指，首輪將出售的單位之中，有100伙折實價低於400萬元，可受惠印花稅新措施。另於周日(16日)起招標出售4伙特色戶。
●西貢SIERRA SEA部署下月推售
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，繼續前期軟銷工作。新地副董事總經理雷霆表示，該盤部署下月推售。項目設有交通交匯處，將提供9條巴士路線，交通配套優勝。項目將於本周起，一連3個周末提供免費觀光巴士試乘服務，服務時間由下午12至6時，分別於沙田、烏溪沙及大學站接載市民到GO PARK。
●佐敦高臨加推22伙 安排周六出售
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周二(11日)公布加推價單7號，盡推最後22伙標準戶，折實平均呎價約25,823元，較對上一張價單高約12%。該批單位安排於周六以先到先得形式發售，涵蓋包括6伙兩房及16伙三房單位，實用面積414至707方呎，折實價由985.2萬至1,995.1萬元，折實呎價約23,740至28,219元。
●北角海璇II連沽兩伙 吸金逾8,900萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周二(11日)再招標售出兩伙，套現逾8,900萬元。最新售出單位為第1座17樓B單位，實用面積1,164方呎，屬三房一套連工作間間隔，設私人電梯大堂，連車位成交金額為4,680萬元，呎價約40,206元。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪截收5,800票
新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，第三輪銷售已於周二(11日)晚上7時截票。據市場消息指，項目累計接獲逾5,800個購樓意向登記，按周四以價單形式發售108伙計，錄得超額認購逾52.7倍。
●元朗朗天峰單日沽3伙
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，近日持續錄得成交，周二(11日)再售出三伙，包括一伙一房及兩伙兩房，實用面積291至429方呎，成交價介乎約388萬至約605萬元，呎價約12,636元至14,097元。
●赤柱ONE STANLEY周六賣28號洋房
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，落實周六(15日)起招標發售28號洋房。該洋房位於項目最前排的中心位置，可享無遮擋海景，實用面積為5,329方呎，採五房五套連書房套間隔，設升降機。全盤至今累售19伙，總成交金額逾14.4億元。
●長沙灣Belgravia Place兩房呎售約15,495元
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place兩期項目，於周二(11日)連環沽出3伙，單日吸金逾1,542萬元。新售出單位實用面積介乎264至353方呎，成交價介乎457.97萬至542.34萬元，呎價約15,359至17,347元。當中，項目第2期的2座8樓8室，實用面積350方呎兩房間隔，以542.34萬元沽出，呎價約15,495元。
●北角皇都兩房成交價1,097萬元
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周二(11日)增添兩宗成交，全盤自1月開售至今，累沽292伙，並套現逾32.8億元。最新售出的單位為23樓B1室，實用面積539方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價1,097.6萬元，呎價約20,364元 。發展商透露，目前以價單形式售出單位中，逾七成買家選用即供付款計劃入市。
●啟德THE HENLEY II三房售3,162萬
恒基地產(00012)旗下的啟德THE HENLEY II，最新以3,162.88萬元招標售出第1座39樓A室，為實用面積888方呎的三房單位，呎價約35,618元。
●香港仔澄天累售90伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，新近售出一伙兩房單位，為23樓C室，實用面積400方呎，附連家具，享有海景，成交價812萬元，呎價為20,300元。全盤累售90伙，總成交金額逾5.6億元，尚餘20伙待售，包括18伙一房戶及兩伙頂層連天台特色單位。