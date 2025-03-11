一手樓成焦點　大埔新盤周六首輪銷售推228伙

樓市聚焦於新盤市場，大埔樓盤於四日之內三度加推，並落實周六起作首輪銷售，以價單形式出售228伙，當中逾43%單位折實價低於「4球」，只需繳付100元從價印花稅。

●大埔上然第1期周六首輪開賣228伙價單單位

萬科香港旗下大埔上然第1期，周二(11日)上載價單4號，加推41伙，折實平均呎價約12,554元。項目最新上載銷售安排，落實周六(15日)首度發售228伙價單單位，萬科香港董事總經理周銘禧指，首輪將出售的單位之中，有100伙折實價低於400萬元，可受惠印花稅新措施。另於周日(16日)起招標出售4伙特色戶。

●西貢SIERRA SEA部署下月推售

●佐敦高臨加推22伙 安排周六出售

●北角海璇II連沽兩伙 吸金逾8,900萬元

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪截收5,800票

●元朗朗天峰單日沽3伙

●赤柱ONE STANLEY周六賣28號洋房

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，落實周六(15日)起招標發售28號洋房。該洋房位於項目最前排的中心位置，可享無遮擋海景，實用面積為5,329方呎，採五房五套連書房套間隔，設升降機。全盤至今累售19伙，總成交金額逾14.4億元。

●長沙灣Belgravia Place兩房呎售約15,495元

●北角皇都兩房成交價1,097萬元

●啟德THE HENLEY II三房售3,162萬

●香港仔澄天累售90伙