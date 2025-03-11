將軍澳都會豪庭兩房售563萬元　4年半帳蝕116萬

將軍澳二手樓再錄損手轉讓。都會豪庭兩房單位，1月放盤即劈價超過50萬元，以563.8萬元成交，原業主持貨逾4年半帳蝕116.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁浩祥表示，鴨脷洲海怡半島7座低層A室，實用面積約737方呎，套四房間隔，望海景，去年放盤叫價950萬元，現以888萬元成交，呎價約12,049元，新買家為外國回流客。

●世紀21溢榮郭少玲指，西營盤光前大廈1座低層A室，實用面積約279方呎，兩房間隔，享海景，有裝修，去年9月叫價440萬元，其後調整至428萬元，獲買家洽購，以400萬元承接，呎價約14,337元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百佳閣低層G室，實用面積約542方呎，兩房設計，獲買家以520萬元承接，呎價低見約9,594元，較業主原叫價570萬元，最終減價50萬元成交，減幅近一成。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康景花園D座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，新買家為區內客，議價後減價55萬元，以495萬元連租約成交，呎價約11,124元。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島8座高層D室，套三房加工人套房設計，實用面積約825方呎，原先於去年8月放盤求售，最初叫價為1,350萬元，上月中減價至1,295萬元，最終一減再減終以1,200萬元售出單位，呎價約14,545元，新買家為同區客。

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九龍區

●美聯黃遠基表示，九龍灣淘大花園A座中層8室，實用面積約375方呎，兩房間隔，叫價470萬元放盤，近期獲同區上車客洽購，睇樓一天後即決定承接單位自住，成交價445萬元，呎價約11,867元。

●中原蕭文杰稱，何文田君頤峰5座中層B室，實用面積約959方呎，套三房間隔，另設工人套房，放盤多時，叫價2,600萬元，因市況多次降價，近日減至2,100萬元才獲洽購，終以1,700萬元成交，累積減幅約35%，呎價約17,727元，約15年帳面僅升值約5%。

●中原許永生指，長沙灣昇悅居2座高層E室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價770萬元，現以750萬元沽出，呎價約15,275元，原業主於2003年12月以184萬元購入。

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新界區

●美聯黃少明表示，將軍澳都會豪庭1座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，1月叫價618萬元，近期降價至590萬元，終獲用家以563.8萬元購入，呎價約13,887元，原業主於2020年8月以680萬元購入，帳面蝕讓116.2萬元，貶值約17.1%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋雍明苑B座高層6室，實用面積約382方呎，兩房間隔，遠望海景，新買家為首置客，睇樓一次，獲減價52萬元，於未補價第二市場以418萬元成交，呎價約10,942元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富康花園7座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望樓景，上月於未補價第二市場意向價420萬元，最終輕微減價2萬元，以418萬元沽出，呎價約8,636元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦英苑E座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價約420萬元，議價後以373萬元易手，呎價約6,733元，新買家為家庭客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城23座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望市景及河景，單位放盤約6個月，叫價430萬元，減價44萬元，減幅約10.2%，以386萬元成交，呎價約11,804元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田碧濤花園3期雅芝閣中層D室，實用面積約732方呎，套三房間隔，望山景，放盤約8個月，叫價640萬元，減17萬元，減幅約2.7%，終獲買家以623萬元承接，呎價約8,511元。

●中原徐家倫稱，大埔白石角雲滙3座中層A5室，實用面積約504方呎，兩房間隔，叫價約718萬元，議價後以695萬元沽，呎價約13,790元，新買家為同區客，原業主持貨約6年帳面蝕224萬元，貶值約24.4%，不過購入單位時發展商有樓價約兩成之現金回贈。

●美聯葉容生表示，粉嶺牽晴間11座高層E室，實用面積約381方呎，兩房間隔，新買家為外區投資客，單位最近期叫價約438萬元，議價後以約426萬元成交，呎價約11,181元。

●中原劉德興指，粉嶺及上水3月暫錄約26宗二手買賣，粉嶺花都廣2座高層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約418萬元，議價後以399萬元沽出，呎價約10,179元，新買家為上車客。

●利嘉閣吳紫旭稱，元朗映御1座極高層M室，實用面積約398方呎，一房連開放式廚房間隔，以396萬元獲承接，呎價約9,950元，原業主在2016年以約452.6萬元一手買入，約9年帳面蝕56.6萬元。

●中原林頌宜表示，元朗YOHO Town第8座高層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價580萬元，減價30萬元，以550萬元沽出，呎價約13,033元，新買家為上車客。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門海慧花園1座高層A室，實用面積約974方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，獲用家洽購，以755萬元連車位承接，呎價約7,752元。

●祥益古文彬表示，房協屯門居屋景新臺1座低層A室，實用面積約669方呎，三房間隔，區內白居二中籤者去年取得購買證後開始睇樓，單位今年年初於未補價第二市場叫價440萬元，累減25萬元，以415萬元購入自住，呎價約6,203元。

●利嘉閣李佩珍稱，荃灣灣景花園2座低層E室，實用面積約708方呎，套三房間隔，叫價818萬元，新買家於同區租住多年，洽商後以733萬元承接，呎價約10,353元，原業主於2017年以約809.8萬元購入，帳面蝕76.8萬元。

●中原黃逸羲表示，荃灣愉景新城3月首10天錄得7宗買賣，已追平上月全月，屋苑2座高層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價750萬元，本月最新叫價610萬元，議價後以595萬元承接，呎價約12,020元。

●中原伍潔玲稱，荃灣海之戀．愛炫美5B座高層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，享海景，原業主一手買入後一直作收租，去年底租約完結便轉售，叫價920萬元，放盤數月，以855萬元沽出，呎價約16,011元，約8年帳蝕46萬元。

●美聯潘慶樑指，大嶼山愉景灣明翠台觀峰樓中層C室，實用面積約588方呎，兩房間隔，擁全海景，近期叫價約為500萬元，新買家為鄰近家人居住，議價後終以約455萬元成交，呎價約7,738元。

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