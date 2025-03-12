鄧建初：乘DeepSeek之勢　東升西降會成事實嗎？

近期股票市場有頗多「東升西降」的評論，即是美股跌、港股反升的預測，這些正好迎合了「盛極而衰、否極泰來」的投資哲學。

初哥多年前有幸和一位城中富豪早餐吹水，當時恒生指數升破30,000點，他說根據歷史經驗，盛極而衰的時刻已到，所以不敢大量投資股票，並將手頭多項物業善價而沽，縱使這些資產價格繼續上升他也不後悔。因下跌的一刻，大部分投資者都同時想沽，他持有的大量貨源未必能夠及時甩手。這幾年股樓的表現，證明他眼光獨到，怪不得能進身富豪之列。

美國股神巴菲特也有類似行動，早於去年美股處於極高位時，他靜靜地沽出多隻股票，至今套現了逾萬億元現金在手，脗合了其「人人貪婪我恐懼、人人恐懼我貪婪」的投資金句。大戶低位入貨，愈升愈沽；散戶相反地愈高愈想買，愈低愈驚恐。明白了市場規律，要磨練自己不要隨波逐流，不要跟着群眾跑，學習成功人士的致勝秘訣，才有機會累積及保存財富。

因特朗普胡亂出招，美國已得罪全世界。美股經過多年上升期，能否再上一層樓頓成疑問，而且國家債台高築，成本太貴，會否拖累經濟表現，往後走勢便可知道。

內地人工智能初創公司深度求索(DeepSeek)以低成本一年內成功開發與ChatGPT性能相若的Al模型，震驚全球。眼見中國科技發展一日千里，相比美國異常昂貴之研發成本，投資者意識到此消彼長的道理，故此在本港掛牌之內地科技股，重新吸引外資眼球是可以理解的。恒生指數再上一層樓不是奢望，惟恐美股下挫會對港股產生心理影響，上望25,000之餘，仍應將止賺位推上23,000。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)