港府：本月26日舉行第三屆「裕澤香江」高峰論壇

月內有多項金融盛事，財經事務及庫務局將於本月26日舉行第三屆「裕澤香江(Wealth for Good in Hong Kong)」高峰論壇，與世界經濟論壇(WEF)金融研討會撞期。財庫局局長許正宇表示，當周有多項國際頂級峰會，港府將這星期定位為香港「財富與投資盛薈周」，屆時將聚集全球家族辦公室、投資者和企業家，共同探討財富管理和環球投資的新機遇，並展現出香港連繫全球、引領未來的非凡實力，凸顯國際大都會的獨特優勢。

他指出，家族辦公室具財富傳承的使命，同時驅動創新投資與社會影響力的融合發展。今次「裕澤香江」主題為「香港---為全球，向世界」，正好體現在瞬息萬變的國際形勢及貿易摩擦加劇下，香港作為內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為關鍵。活動不單為環球精英搭建交流平台，更進一步彰顯香港作為全球領先的國際金融中心，如何成為一個培育夢想、處處商機的環球家族辦公室樞紐。

他又指，本港具完善的獨立監管制度及法律系統，並將持續深化與國際社會的合作，在全球舞台上展現香港獨特的價值與機遇。為進一步鞏固香港作為全球頂尖財富管理中心的領導地位，我們將於年內制定針對基金、單一家族辦公室及附帶權益的稅務優惠方案，進一步提升香港對全球資金的吸引力，促進家族辦公室生態圈的蓬勃發展。

【周內部分金融盛事】

。3月24日：米爾肯研究院(Milken Institute)舉辦全球投資峰會(Global Investors’ Symposium)

。3月25至27日：匯豐控股舉辦第二屆全球投資峰會

。3月26日：裕澤香江(Wealth for Good in Hong Kong)、世界經濟論壇(WEF)金融研討會

。3月27日：彭博家族辦公室峰會