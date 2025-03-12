美聯商業：2月僅錄1宗甲廈買賣　為逾1年首見

甲廈交投冰封，2月僅錄得一宗指標甲級商廈成交，是自2023年11月以來首次。雖然上月該類商廈售價按月上升約0.6%，但數字只反映2月金鐘東昌大廈16樓全層的成交呎價較市價水平高，因而拉高整體售價；該區甲廈上月平均建築呎價約18,545港元，按月漲約4.3%，為各區表現最好。

根據美聯商業提供資料顯示，8個指標甲級寫字樓地區，以上述地區商廈的按月平均呎價升幅最大，不過按年計亦低約21.6%，反映甲級跌價不少。其次是上環區，上月平均呎價約13,814元，按月挫漲約3%，按年則下跌約48.6%。租金方面，中環平均呎租約54.4元，按月升約4.9%；金鐘呎租約38.2%，按年挫約2.4%。

另外，上月整體甲廈空置率約11%，按月大減約0.3個百分點，當中，中環約11.2%，按月減少約0.2個百分點，金鐘則約8.3%，按月未有變化；灣仔及銅鑼空置率約6.6%，較一月減少約0.1個百分點。

美聯商業董事李鎮龍相信，美國關稅政策對本港的影響並不會在短期內即時浮現，假如中美之間能就經貿問題達成共識，相信美國將暫緩對華進一步加徵關稅，對本港的影響更有望得到消除。商廈物業市場作為反映本港經貿活動的指標，但鑑於本港的貿易活動短期內未必會即時受到關稅的影響，所以目前本港的商廈價量表現亦不會出現顯著的下跌。