加拿大赴美機票預訂跌兩成　美旅遊業今年恐損失逾300億

美加兩國關係持續惡化下，加拿大民眾自發抵制去美國旅行，因而影響機票預訂量，以至旅遊業。外媒報道，根據機票數據公司Forward Keys，自2月1日以來，由加拿大前往美國的機票預訂量按年下跌約20%。報道提到，如果今年前往美國的加拿大遊客數量持續下滑20%以上，美國將遭受超過40億美元(約312億港元)的經濟損失。

美國聯合航空行政總裁Scott Kirby表示，來自加拿大的入境客流量大幅下降，該公司已調整運力。加拿大統計局日前發布的數據顯示，2月透過公路前往美國的旅客人數，按年銳減23%，同期前往美國的航空旅行人數也下降2.4%。

美國旅遊協會(USTA)2月警告，即使加拿大入境旅遊人數僅減少10%，也可能導致21億美元的損失，拖累酒店業等行業14萬個職位。協會之前預測，美國今年將接待2,150萬名加拿大遊客，按年增加5%。不過美加關係惡化，以及加拿大民眾對美國的抵制浪潮，這種增長幾乎已無可能。協會表示，目前加拿大赴美旅遊人數恢復至疫情前90%。

西華盛頓大學邊境政策研究所所長Laurie Trautman表示，華盛頓州西北部的酒店需求在過去28天內下降12%，所有迹象都顯示，加拿大旅客數量正嚴重下降，且幾乎無理由認為這種情況會在短期內逆轉。