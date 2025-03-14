SHEIN：仍致力推進IPO　關稅風暴無阻　美業務未見放緩

中國時尚跨境電商平台SHEIN執行主席唐偉接受外媒訪問時表示，雖然美國總統特朗普的關稅風暴席捲全球，但他仍然致力於推進SHEIN的上市計劃，又指上市將有助於贏取公眾信任及提高公司的透明度。

SHEIN去年在英國倫敦申請上市，有投資者建議公司將估值調低三分二以上至約300億美元，曾在投資銀行貝爾斯登(Bear Stearns)任職的唐偉拒絕評論SHEIN估值。根據SHEIN去年提交的上市文件，在2022年的一輪融資，公司估值達1,000億美元，去年跌至660億美元。

唐偉指，不知道公司幾時會獲得英國及中國監管機構批准上市。他又否認曾要求英國監管機構允許公司發行少於一成的股份。

另一方面，SHEIN也在應對美國總統特朗普政府的提議，取消對小額包裹進口的免稅政策。唐偉指，希望確保無論風暴如何來襲，消費者都不會受影響，並補充目前仍未見到SHEIN美國業務放緩的迹象。

唐偉表示，如果取消小額包裹，公司計劃通過合併包裝更多產品及減少浪費，來降低成本，如果在美國囤積庫存，恐會適得其反，公司或面臨滯銷。他表示，SHEIN將遵守新規則，並會設法來保護消費者

對於公司曾被指控縱容內地供應商的勞工違規行為。唐偉強調，公司對強迫勞動和童工採取「零容忍」，如果發現，會跟違法的工廠解約。公司並嘗試令供應鏈多元化，要求部分內地供應商在越南建立生產力，供應商在巴西也設有工廠。