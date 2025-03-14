美孚新邨兩房呎價9000蚊「有找」 點解有得平？

二手交投回升，有用家選擇平買連租約盤，以603萬元購入荔枝角美孚新邨兩房單位，呎價9,000元「有找」，待租約期滿後才收回單位自用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，香港仔中心近日連錄成交，包括港興閣高層3室，實用面積約448方呎，兩房間隔，去年底放盤，最近叫價500萬元，現以480萬元成交，呎價約10,714元，新買家為同區用家。

●利嘉閣鍾肇基指，南區貝沙灣4期9座低層B室，實用面積約649方呎，兩房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，議價後以1,075萬元成交，呎價約16,564元，原業主在2021年以約1,450萬元買入，約4年帳面蝕375萬元。

●美聯范浩軒稱，鰂魚涌太古城建安閣中層D室，實用面積約580方呎，兩房則王，近期叫價約838萬元，獲同區用家議價後以800萬元成交，呎價約13,793元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街128號中層A室，實用面積約674方呎，兩房間隔，望街景，最初叫價630萬元，議價後以603萬元連租約易手，呎價約8,947元，上址現時月租19,500元，新買家待租約期滿後才收回單位自用。

●中原許永生指，長沙灣昇悅居2座中層D室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望內園景，叫價750萬元，現以730萬元沽出，呎價約14,928元，原業主於2019年11月以833萬元購入，持貨約5年多帳面需蝕讓103萬元。

●香港置業馬漢偉稱，西南九龍匯璽3A座中層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，享海景，叫價約1,400萬元放盤約1年後，吸引同區客洽詢，經議價後以1,320萬元成交，呎價約24,673元，原業主持貨約7年，帳面虧損約250.4萬元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園16座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場以450萬元易手，呎價約10,441元。

●美聯黃遠基指，九龍灣淘大花園F座中高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，去年底叫價480萬元放盤，近期獲上車客洽詢，議價後以438.8萬元成交，呎價約11,701元。

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新界區

●中原林溢斌表示，東涌居屋裕泰苑A座高層3室，實用面積約278方呎，開放式間隔，在未補價第二市場放盤一段時間，本月降價至198萬元，經議價後以168萬元沽出，呎價約6,043元，新買家為綠表上車客。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣荃豐中心高層E室銀主盤，實用面積約376方呎，兩房間隔，叫價400萬元放售，立即接獲多組洽詢，其中一名買家見樓市已較高位回落約30%，火速以399萬元承接，較同類單位上一成交價低約5%，呎價約10,612元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋景峰花園2座高層H室，實用面積約409方呎，兩房間隔，累積減價33.2萬元，獲區內客於未補價自由市場以286.8萬元購入作長線投資收租，呎價約7,012元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座中層19室，實用面積約443方呎，綠表客見單位附設裝修，原業主增加議幅，減價21萬元，於未補價第二市場以229萬元購入自住，呎價約5,169元。

●美聯張國成指，元朗Grand YOHO第10座中層E室，實用面積約519方呎，兩房間隔，早前叫價750萬元放售，獲同區上車洽詢，雙方議價後以718萬元易手，呎價約13,834元，原業主2016年以約819.7萬元購入，約9年帳面蝕逾100萬元離場。

●利嘉閣鄧啟林表示，元朗錦田北PARK YOHO Sicilia第1B座中層C室，實用面積約531方呎，兩房兼開放式廚房設計，新買家為用家，已觀望市況一段時間，議價後減價52萬元，以538萬元售出，呎價約10,132元，約9年帳面蝕34.4萬元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍3月暫錄約43宗二手買賣，沙田中心佳寧大廈中層C室，實用面積約347方呎，兩房間隔，議價後以485萬元獲承接，呎價約13,977元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城18座高層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，望園景，放盤約7個月，原先叫價670萬元，減價72萬元，減幅約10.7%，以598萬元成交，呎價約12,355元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約53宗二手買賣，按月升約1.5倍，薈晴2座低層A6室，實用面積約324方呎，一房間隔，叫價約450萬元，議價後以420萬元易手，呎價約12,963元，原業主於2019年以604萬元購入，約6年帳面蝕約184萬元，貶值約30.5%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢苑F座高層D室，實用面積約299方呎，兩房間隔，放盤叫價320萬元，以290萬元沽出，減幅約9.4%，呎價9,699元，原業主於2013年12月購入上址，持貨約12年帳面蝕5萬元，期內跌價約2%。

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳居屋雍明苑B座中層13室，實用面積約382方呎，一房間隔，望山景及河景，區內分支家庭客計劃住近家人方便互相照顧，單位未補價第二市場叫價420萬元，議價至393萬元成交，呎價約10,288元。

●中原何文俊表示，將軍澳峻瀅6座低層B室，實用面積約499方呎，兩房間隔，最初叫價700萬元，大減200萬元或約29%，以500萬元沽出，呎價約10,020元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城1期3座中低層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以498萬元成交，呎價約13,681元，原業主於1997年以約348萬元買入單位。

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