內地對民營經濟方針不變　稱民企大顯身手正當其時

官媒報道，內地明日(16日)將發表重要文章《堅持和落實「兩個毫不動搖」》，當中提到毫不動搖鞏固和發展公有制經濟；同一時間，對民營經濟發展的基本方針政策不會變。

文章提到，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。同時，對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。

新時代新征程，民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。

文章指，把公有制經濟鞏固好、發展好，同鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展不是對立的，而是有機統一的。公有制經濟和非公有制經濟都是社會主義市場經濟的重要組成部分，都是中國經濟社會發展的重要基礎。

公有制經濟、非公有制經濟應該相輔相成、相得益彰，而不是相互排斥、相互抵銷。要立足社會主義初級階段，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」。