陳樂怡：內地穩增長政策利重汽擴大領先優勢
2025年03月15日 21:00
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市場憂慮美國經濟陷入衰退，部分資金或由美股流出。兩會目標塵埃落定，後續留意政治局會議的跟進動作。港股成交回落，科技指數暫且降溫，但北水不時錄得大額淨流入，恒生指數過去一周表現反覆。預計恒指短線維持區間上落，下方支持見於23,000點。
個股推介方面有中國重汽(03808)。據中國汽車協會數據顯示，重卡2月銷量為8.14萬輛，按年增長36.09%；首兩個月累計銷售15.4萬輛，累計按年下降2.15%。2月重卡銷量表現出色，較1月明顯回暖。中國重汽以2.25萬輛的成績穩居首位，市場份額約27%。今年補貼範圍擴大至國四及以下標準卡車，將有助刺激更新需求。傳統上，3至4月為重卡行業的銷售旺季，若然銷量進一步改善，有望成為板塊催化劑。
隨着內地穩增長政策發力，內銷市場有望回穩，另外海外市場維持高增長，重汽作為行業龍頭，料可擴大領先優勢。估值上，現價對應2025財年預測市盈率約8倍，與過去5年平均水平相若，預測股息率6.2厘。目標價26港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)