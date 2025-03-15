陳樂怡：內地穩增長政策利重汽擴大領先優勢

市場憂慮美國經濟陷入衰退，部分資金或由美股流出。兩會目標塵埃落定，後續留意政治局會議的跟進動作。港股成交回落，科技指數暫且降溫，但北水不時錄得大額淨流入，恒生指數過去一周表現反覆。預計恒指短線維持區間上落，下方支持見於23,000點。

隨着內地穩增長政策發力，內銷市場有望回穩，另外海外市場維持高增長，重汽作為行業龍頭，料可擴大領先優勢。估值上，現價對應2025財年預測市盈率約8倍，與過去5年平均水平相若，預測股息率6.2厘。目標價26港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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