上然第1期加推　下周三開賣118伙　提供加購優惠

新界上車盤銷售向好，隨即加推。萬科香港旗下大埔上然第1期，周六（15日)首輪銷售接近沽清後，已即晚加推價單5號，提供96伙，並安排下周三(19日)次輪開賣118伙。項目推出「新1家1付款計劃」，三房及四房買家可獲額外折扣加購一房及兩房戶，一房折實價低至185.1萬元。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，首輪以價單形式發售228伙，即日售出約98%單位。而價單第5號涉及96伙，涵蓋一至三房間隔，實用面積由266至654方呎，折實價345.1萬至873.1萬元，折實呎價約10,886至15,695元。今批折實平均呎價約12,411元，與上一張價單相比，今次售價因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。整批有40個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。

值得留意是，項目首輪設有「1家1付款計劃」，三房及四房買家可以額外折扣，以低至88萬元加購開放式戶。今期開放式單位已售罄之下，發展商最新公布，現推出「新1家1付款計劃」，若買家購買三房或四房單位，分別可享額外100萬及160萬的樓價折扣，以加購指定一房及兩房單位。