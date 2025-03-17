東方日報B1：華多招救消費　穩股為先

市場預料內地首兩個月零售按年升幅加快至4%之際，中央刊發提振消費的政策綱領，連打工仔放連假與加班問題也照顧到。

港股報復式反彈的勢頭近日有所減弱，著名經濟學家洪灝坦言，股市再闖新高必須有盈利配合，人工智能(AI)的技術進展不能在短期提振中國經濟增長。巧合的是，國務院辦公廳周日傍晚發布頗為「巨細無遺」的《提振消費專項行動》，不僅重提加大消費品「以舊換新」支持力度，更開宗明義要促進增加國民收入，減輕他們的負擔，第二節更明言「拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市」！

洪灝接受本報訪問時表示，DeepSeek橫空出世，印證中國突破美國施加的多重技術管制，又相信中國製機械人「未來幾年會主宰全球，它本質上是製造業，就像電動車，沒有國家的製造業能夠擊敗中國」。隨着AI和機械人概念股備受關注，早晚會變成擁擠交易，他認為生物科技也是值得留意的前沿趨勢，因為AI能夠提升其研發。

然而，掀起中港股票估值重估的DeepSeek距離盈利仍很遠，遑論令企業盈利前景改觀。「我不覺得有人說得出各款AI模型之間的差異，生成式人工智能(Generative AI)本身不會賺錢，短期內是透過提高企業生產力創造盈利，DeepSeek是改變了市場對中國的論述，但目前為止，真正從AI賺錢的更多是英偉達(Nvidia)之類晶片公司。」

Wind資料顯示，恒生指數上周五收市時市帳率為1.12倍，剛好與2023年1月27日、2024年10月7日，即疫後兩輪主要漲勢見頂之日相若。

洪灝稱，其恒指目標暫時維持在23,000至24,000點，AI不見得能扭轉受累房地產泡沫爆破、人口老化和地緣政治緊張的宏觀經濟，近日的股市反彈不能獨力提振消費與投資信心，「官方數據仍弱，如現狀不改，5%左右的增長目標相當難實現。」

事有湊巧，中國人民銀行及財政部等6部委今午開記招講刺激消費前夕，國務院刊發《提振消費專項行動》。這是一份分8章共30節的綱領，無任何銀碼，頭炮即針對百姓阮囊羞澀、不敢消費，遂見首章名為「城鄉居民增收促進行動」，全文首節更是「促進工資性收入合理增長……結合形勢變化加大就業支持力度……科學合理提高最低工資標準」。

中國證監會重申過多次的托市招數亦獲放進全文第二節，即所謂「拓寬關財產性收入」，如「加強戰略性力量儲備和穩市機制建設」、「加快打通中長期資金入市堵點」和「強化央企國企控股上市公司市值管理」。這與第四章、第16節內「持續用力推動房地產市場止跌回穩」(允許用專項債買樓盤等已知樓市政策)呼應。

第二章則旨在減輕家庭消費的顧慮，如「研究建立育兒補貼制度」。不知是否因為網上充斥打工仔抱怨過勞的影片，第六章「消費環境改善提升行動」的第一節竟然是「保障休息休假權益……鼓勵帶薪年假與小長假連休」。

中央救消費的成效有待市場檢驗。洪灝認為，中國和美國股票的趨勢已經改變，「枱面已反轉」，就算美股未來幾日的反彈可以頗強，不代表已雨過天青。