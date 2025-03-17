蟬聯全港最貴！白加道豪宅租值再升2.8% 平均每月213萬

上述項目1號屋租值最新報888萬元，較今年864萬元，升約2.8%。其餘2號及3號屋，最新租值840萬及792萬元，按年分別上升約2.9%及約3.1%，而停車場部分為40.8萬元，按年下跌約3.4%。

長和系資深顧問李嘉誠持有的南區深水灣道79號大屋，最新租值927.6萬元，兩年不變後，按年升約2.7%，最新平均每月租值77.3萬元。

另外，由絲寶集團梁亮勝持有的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房項目，下一個財政年度租值為1,169.4萬元，連跌兩年後回穩，按年不變。