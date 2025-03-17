蟬聯全港最貴！白加道豪宅租值再升2.8% 平均每月213萬
2025年03月17日 13:12
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香港租金持續向上，部分超級豪宅應課差餉租值同時隨大市上升。根據差餉物業估價署資料，下一個財政年度(2025至2026年)，恒基地產(00012)創始人、人稱「四叔」的李兆基位於山頂白加道35號的3幢洋房及停車場部分的總租值連升兩年，整項目下財年租值為2,560.8萬港元，按年再升約2.8%，平均每月租值約213.4萬元。
上述項目1號屋租值最新報888萬元，較今年864萬元，升約2.8%。其餘2號及3號屋，最新租值840萬及792萬元，按年分別上升約2.9%及約3.1%，而停車場部分為40.8萬元，按年下跌約3.4%。
而騰訊控股(00700)主席馬化騰的南區大浪灣道13號，最新租值1,317萬元，連續兩年不變後上升，按年升約2.8%，料繼續成為香港租值最大的單一洋房項目，平均每月租值109.75萬元。
長和系資深顧問李嘉誠持有的南區深水灣道79號大屋，最新租值927.6萬元，兩年不變後，按年升約2.7%，最新平均每月租值77.3萬元。
另外，由絲寶集團梁亮勝持有的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房項目，下一個財政年度租值為1,169.4萬元，連跌兩年後回穩，按年不變。
分層豪宅方面，阿里巴巴(09988)創始人馬雲的中半山Branksome Crest複式單位，最新租值415.92萬元，按年下挫約3%。