ONE STANLEY洋房雙破頂　成交價逾2.6億元

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(17日)以雙破頂價售出28號洋房，成交價逾2.6億元，呎價約48,854元，成為今年全港一手住宅售價及港島南新盤呎價之冠。

該集團首席行政總裁及主席羅建一表示，項目本年至今僅2個多月，已錄得多宗成交。最新招標售出最前排臨海的28號洋房，並刷新4項新紀錄，不但成交價及呎價雙破頂，同時更創本年全港一手住宅售價，本年港島南區一手住宅呎價新高。

該集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，是次成交的28號洋房為項目開售以來推出面積最大之洋房，實用面積5,329方呎，屬五房五套連工人套，設工作間，儲物房，書房套，衣帽間及附泳池，設升降機，外連2,623方呎前後花園，1,220方呎天台。

據悉，新買家新鍾情項目位處傳統豪宅地段，採用30天即供付款辦法連3個車位購入。連同上述成交，項目推出至今售出20伙，總成交金額逾 17億元。發展商指，鑑於眾多客人對大面積洋房及特色戶需求殷切，考慮短期內部署推出更多不同戶型及間隔的洋房及特色大宅。

發展商認為，近日香港豪宅市場明顯活躍，相信主要由於近日市場預期中東及歐洲的戰爭將會降溫，有助壓抑能源價格和通脹，同時多個國家的央行亦繼續進行減息，美國政府亦希望美國可以進一步減息，市場預期美國和香港今年仍有減息空間，對香港豪宅市場帶來正面影響。展望今年樓市，相信本港樓市將穩步上揚，集團對項目銷售非常有信心。