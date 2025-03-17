恒地創辦人「四叔」李兆基離世　享年97歲

除飲譽地產界外，李兆基更以個人名義創立投資旗艦兆基財經，高峰期資產值高達2,000億港元，他亦因而被市場一度稱為亞洲股神；但2008年一場金融海嘯，兆基財經資產蒸發近半，他便鮮有再公開評論股市。不過，按《福布斯》2022年2月估計，李兆基坐擁342億美元(約2,667億港元)身家，仍位列香港富豪第二位。

早於1956年，李兆基和好友郭得勝及馮景禧等人合資搞地產，並組成「永泰企業公司」，專門以低價收購一些有發展潛力的小地盤重建。他們將重建後的樓房，以「分層出售，十年分期付款」的新招式吸引買家，打破當年樓房整幢出售、帳款須一次付清的傳統。這種促銷手法令樓宇迅速售出，資金亦在短期內回籠。

60年代初，李郭馮3人脫離其他股東，將永泰改組為「新鴻基企業有限公司」。新鴻基初時的公司規模很小，職員只有十數人，註冊資本是500萬港元，但實付資本只是300萬港元。相比當年其他「買地起樓」的地產公司而言，新鴻基只屬蚊型公司。當年李兆基才35歲，已出任董事會副主席兼總經理。憑着李郭馮「三劍俠」銳利的生意眼光，看準中下層人士對樓宇的大量需求，新鴻基集中發展中小型住宅，其地產事業如日中天。1972年新鴻基上市，「三劍俠」宣布分道揚鑣。