赤柱項目雙破頂價售出洋房　薄扶林道樓盤招標連沽4伙

新盤市場於周一(17日)錄得約24宗成交，赤柱項目以雙破頂價售出1座洋房，成交價逾2.6億元。薄扶林道樓盤亦招標連沽4伙，吸金逾1億元。

●赤柱ONE STANLEY錄雙破頂成交

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(17日)以雙破頂價售出28號洋房，實用面積5,329方呎，屬五房五套連工人套，設工作間，儲物房，書房套，衣帽間及附泳池，設升降機，外連2,623方呎前後花園，1,220方呎天台，成交價逾2.6億元，呎價約48,854元，成為今年全港一手住宅售價及港島南新盤呎價之冠。

●屯門帝灣居重啟軟銷攻勢

華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周一(17日)公布正以招標形式發售12伙分層單位，實用面積介乎889至1,329方呎。發展商指，項目已累售9伙，頂層戶最高成交呎價約18,898元。資料顯示，該盤由1座分層住宅大樓及5座洋房組成，分層住宅單位共22伙。

●佐敦高臨連沽3伙 吸金逾3,541萬元

●將軍澳海茵莊園累售1,424伙

●紅磡THE HADDON一房呎售約19,399元

●鴨脷洲弦岸一房成交價526萬

●紅磡必嘉坊‧迎匯連平台特色戶售388萬

●薄扶林道128號Jessville招標連沽4伙

薄扶林道128號Jessville於周一(17日)通過招標連沽4伙，成交價介乎2,485.14萬至3,291.3萬元，單日套現逾1.1億元。當中，9樓A室，為實用面積1,431方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連同兩個車位及附連家具售出，成交價3,291.3萬元，呎價為23,000元。資料顯示，該盤自去年初發售至今，累沽約24伙，總成交金額逾7.5億元。

●屯門緹岸第1期洋房終止交易

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄約482宗撻訂

●紅磡維港‧星岸洋房交易告吹