赤柱項目雙破頂價售出洋房 薄扶林道樓盤招標連沽4伙
2025年03月17日 21:57
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新盤市場於周一(17日)錄得約24宗成交，赤柱項目以雙破頂價售出1座洋房，成交價逾2.6億元。薄扶林道樓盤亦招標連沽4伙，吸金逾1億元。
●赤柱ONE STANLEY錄雙破頂成交
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(17日)以雙破頂價售出28號洋房，實用面積5,329方呎，屬五房五套連工人套，設工作間，儲物房，書房套，衣帽間及附泳池，設升降機，外連2,623方呎前後花園，1,220方呎天台，成交價逾2.6億元，呎價約48,854元，成為今年全港一手住宅售價及港島南新盤呎價之冠。
●屯門帝灣居重啟軟銷攻勢
華業(控股)旗下屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，周一(17日)公布正以招標形式發售12伙分層單位，實用面積介乎889至1,329方呎。發展商指，項目已累售9伙，頂層戶最高成交呎價約18,898元。資料顯示，該盤由1座分層住宅大樓及5座洋房組成，分層住宅單位共22伙。
●佐敦高臨連沽3伙 吸金逾3,541萬元
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(17日)連沽3伙，成交價介乎906.7萬至1,647.8萬元，單日吸金逾3,541萬元。當中，售價最高為A1座26樓D室，實用面積624方呎，採三房間隔，呎價約26,407元。
●將軍澳海茵莊園累售1,424伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，最新錄得兩宗成交個案，售出單位包括2座35樓A1室，實用面積287方呎，成交價549.3萬，呎價約19,139元。發展商指，項目於開售至今暫累售1,424伙，套現逾81億元。
●紅磡THE HADDON一房呎售約19,399元
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周一(17日)以535.42萬元沽出21樓E室，實用面積276方呎一房單位，呎價約19,399元。
●鴨脷洲弦岸一房成交價526萬
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，今(17日)以526萬元售出9樓D室，為實用面積272方呎的一房單位，呎價約19,338元。
●紅磡必嘉坊‧迎匯連平台特色戶售388萬
恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，周一(17日)售出連平台特色戶，為5樓L室，實用面積192方呎，開放式單位，外連21方呎平台，成交價388.18萬元，呎價約20,218元。
●薄扶林道128號Jessville招標連沽4伙
薄扶林道128號Jessville於周一(17日)通過招標連沽4伙，成交價介乎2,485.14萬至3,291.3萬元，單日套現逾1.1億元。當中，9樓A室，為實用面積1,431方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連同兩個車位及附連家具售出，成交價3,291.3萬元，呎價為23,000元。資料顯示，該盤自去年初發售至今，累沽約24伙，總成交金額逾7.5億元。
●屯門緹岸第1期洋房終止交易
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門掃管笏緹岸第1期(前稱為恆大·珺瓏灣)，於周一(17日)錄得洋房終止交易，為洋房B7號，實用面積2,260方呎，設有四套房，外連660方呎花園，469方呎天台，地庫設有兩個停車位，原本於去年10月以3,620萬元售出，當時呎價約16,018元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄約482宗撻訂
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周一(17日)增添1宗終止交易個案，項目自2021年7月公布拆卸重建後，已錄得482宗同類個案，佔成交量約846宗比例約57%，而涉及總成交金額逾72.8億元。最新錄得的個案為1A座28樓E室，實用面積475方呎，採兩房間隔，原本於2021年6月以963.1萬元售出，當時呎價約20,276元。
●紅磡維港‧星岸洋房交易告吹
據項目成交紀錄冊顯示，長實集團(01113)發展的紅磡維港‧星岸，周一(17日)錄得2號洋房終止交易，實用面積2,196方呎，外連796方呎，原本於2018年4月以逾1.1億元售出，當時呎價約50,310元。資料顯示，上述洋房買家當年選用「Super Stars 39」付款計劃購入物業，成交期長逾3年，而買方可獲許可在成交前佔用所購住宅物業。