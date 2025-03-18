林嘉麒：港股迎來業績期　需勝預期才能撐市...

恒指於過去一周爭持於10天和20天線水平，三月多次回測20天線支持，昨日又再重上10天線以上，昨日(17日)再次收在24,000點水平。從港股近期走勢看，整體確是不俗，暫時未受到外圍因素影響。本周市場焦點多，最新國家經濟數據是支持昨日大市的主因。

國家統計局最新公布了全國固定資產投資、社會消費品零售、工業增加值等數據，而大部分數據均好於市場預期。首2月全國固定資產投資52,619億元人民幣(下同)，按年增長4.1%，增速高於預期的3.6%，比去年全年加快0.9個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資更增長8.4%。分產業看，第一產業投資962億元，按年增長12.2%；第二產業投資17,061億元，增長11.4%；第三產業投資34,596億元，增長0.7%。第一及第二產業以基本經濟活動為主，而今次的第二產業中，工業投資按年增長11.5%。其中，採礦業投資增長4.7%，製造業投資增長9.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資更增長25.4%。這些傳統經濟相關板塊表現出不一樣動力，可想中國經濟狀況絕對不差。

此外，首2月社會消費品零售總額83,731億元，按年增長4%，增速符合預期，比上年全年加快0.5個百分點。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.5%、25.0%。另外，受惠於以舊換新政策，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長26.2%、21.8%、11.7%、10.9%。證明了去年的政策落地暫時成功，而且有不俗的效果。連同首2月規模以上工業增加值按年實際增長5.9%，增速優於預期的增長5.3%，令市場對於中國經濟再次燃點起信心。

只是2月全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月上升0.2個百分點，31個大城市城鎮調查失業率為5.2%。首2月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，而期內全國房地產開發投資10,720億元，按年下降9.8%，雖然降幅比去年全年收窄0.8個百分點，但內房一日未見投資動力，也會略令市場失望。

儘管港股在高位迎來業績，惟分析員從去年第三季至今年3月，對於恒指每股盈利預料也未見向上調整。反觀，恒指已離地高飛，明顯先行了，因此要對得起現時估值，業績一定要好過市場預期，才可以支撐現時指數，而個股盈利預測也要被分析員看好才可以。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒