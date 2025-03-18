廖嘉豪：股票回購及資本開支趨勢利好美股

標普500指數上周四最低跌至5,505點，並在周五回升至近5,639點收市，上周提及標普500指數在5,500至5,700點或仍是較吸引的低吸水平，雖然關稅或影響企業盈利，但標普500指數在5,500點時，捕捉美股升至花旗分析員目前的年終目標6,500點的風險與回報平衡，亦較吸引。上周提及市場對美股的盈利預測趨穩，或有利降低美股業績達標的難度，本周繼續為讀者詳述支持美股的企業股票回購及資本開支趨勢。

2024年標普500指數的總股票回購規模近9,000億美元，繼2023年按年跌15%後在2024年按年升10%。花旗分析員預期，2025年美股股票回購規模不難達9,000億美元，若美股繼續承壓，2025年的股票回購規模則可能升至1萬億美元。股價走低至少某程度反映市場擔憂經濟或宏觀不確定性，但股價承壓增加股票回購規模，同時也可能有助市場理解受政策和宏觀預期影響的股價底部。市場重視總股票回購規模，但美國企業亦偏好以股權獎勵作為高管薪酬的一部分，而股權獎勵對對整體流動股份的稀釋作用，因此投資者需留意扣除股權薪酬後的淨股票回購增速，可幸的是美國2024年淨股票回購增速仍按年升14%，比10%的總股票回購增速高。

淨回購增高則反映標普500指數「去股權化」(流動股份減少)趨勢持續。2024年標普500指數成分股的流通股加權平均變化百分比為減少1%，而去股權化趨勢似乎在不同行業廣泛出現，近50%的標普500指數成分股流通股份數量按年減少1%或更多，只有10%的標普500成分股流通股份數量按年增加1%或更多。流通股份減少推高每股盈利，亦是過去市場經常質疑美股盈利強勢的主因，因每股盈利上升只是流通股份減少的後果。但若美企業績不振，則何來巨額自由現金流作股票回購？自由現金流持續上升自然利好股票回購活動，標普500指數持續「去股權化」，也與市場對美股較長期的偏好供需環境一致。

資本開支亦可成為增長的領先指標，因可反映廣泛行業的收入前景，而目前強韌的企業資本開支增速則有助支持美股後市。市場目前預期標普500指數資本開支在2024年按年升14%後，今年續可按年升14%。雖然美國政府持續的政策不確定性或減慢短期/中期資本開支計劃，但資本開支增長續升有利市場對基本因素的較長期信心。

目前與企業高管前景相關的軟性數據亦支持資本開支穩步上升的觀點，往績顯示該調查的增加與削減資本開支的受訪高管比例，差距與9個月後的標普500指數資本開支出增長非常一致，最新CEO經濟展望調查顯示，計劃在未來六個月內增加資本開支的受訪高管，比例正在增加，而較少受訪高管計劃在短期內削減資本開支，兩者差距已升至約38%，為2021年年中以來最高，與資本開支增速續升的預測一致。

美股盈利增長愈趨廣泛，各行業間盈利增速趨同有利美股內部回報繼續廣泛好轉。最近投資市場發展無改標普500指數在今年年終上試6,500點的預測，標普500指數股票回購及資本開支趨勢亦支持對美股持續看好的結構性觀點。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪