鄧聲興：李寧未來增長潛力可期
2025年03月18日 09:13
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內地近日印發《提振消費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。國內體育產業政策支持力度加大，國民健康消費理念提升，為體育服飾行業長期增長提供動力。此外，戶外運動興起帶動更多場景需求，龍頭企業如李寧(02331)將直接受益。
2025年1月，李寧(中國)體育用品有限公司成功中標2025-2028年中國體育代表團體育服裝合作項目，成為中國奧委會及中國體育代表團官方合作夥伴，進一步提升品牌影響力。四季度，李寧品牌三平台電商銷售額增長提速，並推出全新中底超䨻技術及6款新品跑鞋、籃球鞋，展現產品創新實力。
儘管國際奧委會合作費用對短期利潤造成壓力，但中長期來看，李寧在跑步品類的領先地位及產品競爭力將推動增長。隨着籃球與時尚品類的調整完成，公司整體增速有望更加明顯。此外，營銷端的積極表現也將激發品牌增長潛力。行業方面，國家衞健委持續推進「體重管理年」計劃，進一步推動健康消費需求。李寧憑藉其品牌優勢、產品創新及政策紅利，未來增長潛力可期。股份阻力位25元，支持位16.6元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)