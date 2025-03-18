鄧聲興：李寧未來增長潛力可期

2025年1月，李寧(中國)體育用品有限公司成功中標2025-2028年中國體育代表團體育服裝合作項目，成為中國奧委會及中國體育代表團官方合作夥伴，進一步提升品牌影響力。四季度，李寧品牌三平台電商銷售額增長提速，並推出全新中底超䨻技術及6款新品跑鞋、籃球鞋，展現產品創新實力。

儘管國際奧委會合作費用對短期利潤造成壓力，但中長期來看，李寧在跑步品類的領先地位及產品競爭力將推動增長。隨着籃球與時尚品類的調整完成，公司整體增速有望更加明顯。此外，營銷端的積極表現也將激發品牌增長潛力。行業方面，國家衞健委持續推進「體重管理年」計劃，進一步推動健康消費需求。李寧憑藉其品牌優勢、產品創新及政策紅利，未來增長潛力可期。股份阻力位25元，支持位16.6元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)