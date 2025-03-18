金蝶國際：將All in AI加大算力投入　有信心今年扭虧

他提到，企業AI增長來自於場景、模型和數據。惟模型是公司過去的短處，而場景及數據則為長處。隨DeepSeek推出後，留意到模型的通用加強，令公司有信心透過模型研發，加強企業在場景和流程上應用AI，今年將亦加大在算力的投入。

該公司去年虧損收窄，首席財務官林波表示，有信心能達成今年扭虧目標，目標全年人均產值達60萬元人民幣以上。

投資者關係部總經理吳超指出，雲服務業務盈利逐步改善，去年下半年金蝶雲服務業務經營利潤率達6%，較2023年下半年增加3個百分點，預期2025年雲業務經營利潤仍有提升空間。同時提到，雲訂閱亦推動經營現金流回到歷史高位，去年達9.34億元人民幣。

金蝶提出2030年成為全球領先的企業管理AI公司的目標。章勇指，屆時AI收入佔比將進一步提升至20%水平，認為AI及SaaS相輔相成，利好雲訂閱業務，令公司收入增長模式更具韌性。