許正宇：私有化退市公司佔比不足1%　對整體市場影響不顯著

財經事務及庫務局局長許正宇回應立法會議員質詢時表示，去年被除牌及私有化公司分別有32間及16間，相關公司的市值分別約177億元和1,226億元。過去5年，私有化退市公司佔上市公司總數均不足1%，未見上升趨勢，同期新上市的公司數量則為平均每年118家，私有化退市對整體市場的影響並不顯著。

他指，公司私有化的原因各有不同，如公司的主要股東或管理層可能通過私有化來防止收購，維持對公司的控制權，避免外部對公司的影響。過去5年，平均每年有21間公司私有化退市，2020至2023年各有26間、30間、17間及14間公司私有化退市。

他又指，證監會和港交所會進一步進行全面性的上市制度檢討，審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構。港府期望透過改革更好配合最新經濟趨勢和企業需求，提升香港上市平台的競爭力，吸引不同企業在港融資，同時吸引更多投資者尤其是耐心資本和海外長期投資者參與及加大港股配置。