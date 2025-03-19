煤氣去年少賺5.9%　核心利潤升5%　派息23仙

集團主要盈利貢獻來自城市燃氣及可再生能源業務。本港燃氣業務方面，雖然去年是有記錄以來全球最熱的一年，市民北上消費熱潮持續，均影響住宅用氣，但工商業用氣受惠於航空及酒店業復甦而維持增長，整體售氣量增長0.1%。

內地城市燃氣業務方面，受惠於國家大力發展高新技術產業及城鎮化率上升，整體燃氣銷售量年內錄得可觀增幅，上升5%至364億立方米。通過天然氣順價理想，城市燃氣平均價差提升至每立方米0.52元人民幣，較2023年增加每立方米0.05元人民幣。

集團旗下港華智慧能源有限公司業務核心利潤增長強勁，上升34.5%至16.01億元，其可再生能源業務的淨利潤大幅躍升5倍，為集團帶來3.22億元利潤。同時，集團在內地24個省級城市經營逾1,000個可再生能源項目，分布式光伏業務併網規模達到2.3吉瓦，年發電量按年翻倍至18.3億度，成為集團利潤增長新動力。

綠色能源業務方面，在建的馬來西亞SAF廠房將於今年第3季投產，新增產能達每年30萬噸。與佛燃能源集團股份有限公司合作的綠色甲醇新廠將在今年中動工，預計2028年首期產能達20萬噸。氫能方面，港府已公布未來氫能在運輸、充電樁及建築工地等應用發展藍圖，集團將積極參與推進相關業務的發展。

面對局勢紛繁複雜，全球經濟將持續不穩定及低增長，金融風險累積，去全球化及貿易碎片化，地緣政治衝突風險上升種種新常態、新挑戰。集團將繼續致力於構建新的增長模式，聚焦於增強核心競爭力，大力發展綠色能源和新科技，以迎接新的挑戰和機遇。