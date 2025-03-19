畢馬威：港就業市場展望趨於謹慎　74%人料獲加薪

畢馬威中國發布第九期《香港就業市場展望》報告，指香港就業市場展望趨於謹慎，儘管不確定性仍然存在，首席級高管層對今年人員招聘預期之較去年略為樂觀，但大多數行業對整體員工人數的預期與去年相比略有下降。

具體而言，76%的首席級高管層對保持或增加整體員工人數的預期更為樂觀，但基於不確定性仍然潛在，僱主在充滿挑戰的市場環境中更加謹慎。74%的人預期2025年會獲得加薪，按年降4個百分點。

另外，員工轉職呈下降趨勢，14%的受訪者在2024年轉職；2023年和2022年轉職的比例分別為15%和23%。員工愈來愈追求穩定性，39%的受訪者視「工作穩定性」為轉換新工作時，除金錢以外的最重要考慮因素；2024年這一比例為31%。

另外，97%的首席級與人力資源受訪者表示難以找到合適的人才，而53%的受訪者認為這些挑戰難以應付。

大灣區擁有大量合資格專業人員，香港機構正在加大利用此優勢，2025年，51%的首席級與人力資源受訪者曾從內地招聘人才，28%的受訪者曾從海外招聘。

調查在2025年1月2日至14日期間進行，共有425名香港商界管理級和專業人員受訪，分享了他們對於香港及大灣區就業市場和職業發展機會的專業看法。受訪者來自各行各業，53%受訪者的任職機構總部設在香港；50%受訪者擔任領導層職位（其中，21%為首席級；29%為部門主管或同等級別）。今年，首次將調查範圍擴大至涵蓋新加坡，而相關的調查結果將另行發布。