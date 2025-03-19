煤氣：「未到加氣價時間」　派紅股非回饋股東唯一途徑

本地綠色能量布局方面，營運總裁(香港業務)鄭曉光稱，煤氣在港發展氫能具很大優勢，透過煤氣管每日的供氫量已達34噸，即可供600架雙層巴士在路上行走；目前已與一公營巴士公司合作發展氫能巴士，亦與一旅遊巴士公司討論合作。去年在將軍澳啟動綠氫項目，利用堆填區沼氣生產綠氫，今年則與發展商合作，年內落實在工地使用氫能發電。

怡斯萊未有上市計劃

市場關注可持續航空燃料(SAF)業務會否被分拆上市，煤氣執行董事暨首席投資總裁陳英龍稱，雖然怡斯萊(EcoCeres)符合各地的上市條件，惟目前仍未有落實的上市方案，會繼續留意市場變化，觀察哪個地方最有利股東及公司發展方向。

怡斯萊去年SAF產量達約18萬噸，在建的馬來西亞SAF廠房將於今年第三季度投產。陳英龍補充，目前SAF的產量足夠，又指公司擴產速度及技術靈活，若觀察到香港對SAF的需求增加，會考慮在香港或內地增產。

至於被問及會否再分發紅股，黃維義指，煤氣沒有否決派紅股，若未來業務穩健上升，則有機會再派發紅股；不過，他觀察到過去派紅股產生大量碎股，使小股東難以處理，未來或考慮直接加派股息回饋股東。