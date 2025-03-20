東方日報B1：騰訊績優添800億回購　上季核心多賺近三成

去年騰訊的資本開支大漲2.21倍至767.6億元，在業績發布會上，管理層不斷強調人工智能(AI)對業務的貢獻，決定未來繼續加碼投資AI，預測今年資本開支將會佔收入逾一成(Low teens)。市場似乎對騰訊在AI方面的巨額投資亦有所憧憬，該公司的美國預託證券(ADR)於周三早段折合報558港元，較香港收市價高3.33%。

總裁劉熾平提到，從去年下半年開始，已經看到AI發展有加速迹象。「所以首先我們加大了AI晶片GPU(圖像處理器)的投入；第四季度我們的資本開支按季增長逾一倍，按年增長超過3倍。」除了大手掃貨狂買GPU外，騰訊的AI業務架構亦有所調整，包括讓負責混元模型的團隊更專注於深度，研究加強基礎模型；同時把產品內部測試變成一個獨立團隊，以加快產品的升級迭代。

主席馬化騰更將當前AI技術的發展，與歷史上的兩次工業革命相提並論，強調目前只是早期發展階段，預測接下來將會有更多應用出現。他說︰「未來各行各業都會受益於AI的普及，正如過去有了蒸汽機之後、有了電器之後……每個行業都有翻天覆地的變化。」

回顧上季業績，騰訊的增值服務收入按年增長14.39%至790.22億元，其中本地市場遊戲收入按年大升23%至332億元，主要受前年同期低基數效應影響，以及數款主要遊戲收入增長。至於國際市場遊戲收入按年增長15%(以固定匯率計增長16%)。

營銷服務收入按年增長17.48%至350億元，得益於廣告主對微信視頻號(港版WeChat中的影音號)、小程序等廣告的強勁需求；季內大多數重點行業的廣告投放量均有所增長。

劉熾平亦提到，AI技術對於廣告投放算法、廣告內容生成的作用；又稱未來會在微信加入更多AI功能。另外，金融科技及企業服務收入按年增長3.21%至561.25億元。

談到未來公司AI戰略，馬化騰稱，會採用「雙核」的方向，即在發展自家混元模型的同時，亦會接入DeepSeek等第三方的模型供用戶選擇。這種策略類似於騰訊過去在遊戲領域的發展方向，即自研的遊戲和代理營運的遊戲並重，而且相輔相成。