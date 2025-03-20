【美國議息】聯儲局維持利率不變　放緩縮表步伐

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，將聯邦基金利率的目標區間維持在4.25至4.5厘，符合市場預期。反映聯儲局官員對經濟前景看法的「點陣圖」顯示，以中位數計，官員們預測今年內會再減息半厘；並將今年經濟增長預測由2.1%大幅下調至1.7%。

議息聲明提到，從4月開始，將放緩「縮表」的速度，將美國國債的每月減持額度從250億美元降至50億美元；而政府機構債券及按揭抵押證券(MBS)減持額度則維持在350億美元不變。

除了大舉減慢縮表節奏外，本次議息聲明一大改變就是刪去聯邦公開市場委員會(FOMC)「判斷實現就業和通脹目標的風險大致平衡」。「點陣圖」上對美國今年失業率的預測調高0.1個百分點至4.4%，同時調高今年通脹預測，把撇除食品和能源後的核心個人消費開支(PCE)物價指數今年漲幅預測調高0.3個百分點至2.8%。

FOMC全票通過凍息，但理事沃勒(Christopher Waller)反對放緩「縮表」步伐。

安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示，聯儲局不得不在經濟增長下行風險與通脹風險之間找到平衡。

他表示，短期而言，聯儲局可能會偏向於維持一定的貨幣政策緊縮，以應對通脹的威脅，但這種情況可能很快有所改變。為遏止經濟增長下行風險的保險性減息，很可能會在未來幾個月重回政策議程。