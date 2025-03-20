安本：今年聯儲局料減息2次　睇好美債表現

美國聯儲局議息後維持利率不變。安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong表示，鑑於聯儲局可能更有機會在經濟下行時進取地減息，而非因應通脹上升而加息，預計今年聯儲局將減息兩次，並傾向於更多而不是更少的減息。

Ray Sharma-Ong表示，美國經濟衰退不是該行基本情景預測，關稅的價格效應預計主要影響可交易貨物的相關行業。一旦硬經濟數據放緩，聯儲局可能會做出回應。最近的市場走勢是由動能驅動，並出現過度反應。最近的股市拋售大約已經是該行在經濟衰退情景中所出現的50%。現時主要的不確定性圍繞着4月2日宣布對等關稅的規模，這可能導致市場進一步對經濟增長下行風險重新定價。

該行預計美國國債將表現良好，主要是因對美國增長的下行風險，而聯儲局認為通脹是暫時的，加上資產負債表縮減步伐放緩。而隨着美國經濟轉向，投資者或會從美國轉投國際市場以分散風險，歐洲可能會因增加的財政刺激措施、較低的地緣政治風險、溫和的油價和較弱的通脹而受惠。

此外，中國市場預計將從股票市場措施、財政和貨幣刺激、以及對消費和科技的關注中獲得支持。印度方面，隨著關稅風險上升，但由於向美國的貨物出口相對國內生產總值(GDP)比率而言相對較低，該市場仍可能會受惠。