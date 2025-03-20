AlipayHK：過去一年跨境搭車逾千萬　新接入成都公交

港人北上消費已成常態，並愈來愈習慣透過電子支付消費及搭車。過去一年，港人使用電子支付平台AlipayHK的跨境乘車服務超過1,000萬人次，為持續加強交通網絡覆蓋，AlipayHK與成都天府通達成戰略合作，即日起正式接入成都全線公共交通系統，成為首個支持成都全線地鐵的香港電子錢包，地鐵和公共巴士都能使用。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示，隨着愈來愈多香港居民北上旅遊、生活、商旅，支付場景的拓展正在重新定義跨境出行體驗。成都交通場景的全面接入，標誌着AlipayHK智慧生活服務從大灣區延伸至西南地區核心城市。不僅讓香港市民更輕鬆地探索蓉城文化魅力，也為內地與香港的互聯互通提供了全新範例，進一步促進兩地交流融合。

今次接入成都公共交通網絡，具體覆蓋成都16條地鐵線、超過1,700條市區巴士及接駁專線。香港用戶只須在AlipayHK主頁上方搜索「交通」，或點擊右下方「交通」按鈕，進入交通頻道後切換城市乘車碼，並按照指示完成開通即可在成都搭車時，對準掃描器掃描相應乘車碼，即可以港幣支付車資。

成都天府通金融服務股份有限公司負責人表示，聯手AlipayHK為港人在蓉商旅消費，提供一個App通行的全線無縫出行體驗，為境外乘客營造公共交通出行更便捷的服務，以體驗成都的獨特魅力。