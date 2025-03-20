年度家族辦公室論壇「裕澤香江」嘉賓陣容鼎盛

財庫局局長許正宇表示，國際重量級講者及家族辦公室決策人眾首一堂，展現香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。他們還將親身體驗到香港作為全球家族辦公室樞紐，如何透過穩健的金融及法律基建聯通全球，專業及慈善生態圈蓬勃，為財富管理及可持續發展提供無可比擬的機遇，從而造福全球。

他提到，「裕澤香江」有來自世界各地的參加者，將就藝術文化、慈善傳承、科技與人工智能(AI)三大議題進行深入對話，探討財富如何推動社會進步、啟發創意，並造成深遠影響。

投資推廣署署長劉凱旋指，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，不僅是連結全球金融的重要平台，更是充滿活力的商業及創新中心，以及藝術文化匯聚地。充分把握這些優勢，加上本港頂尖的專業人才、慈善配對服務，以及投推署香港家族辦公室專責團隊所提供的支援，家族辦公室生態圈早在本港蓬勃發展。全球超過2,700間單一家族辦公室已落戶香港，借助香港的獨特優勢，在日益互聯的世界新格局中持續壯大發展。

「裕澤香江」部分講者：

- 世界經濟論壇「善資助力地球行動」（GAEA）倡議總負責人Luis Alvarado；

- ADLEGACY創辦人Horst Bente；

- 施華洛世奇副主席Robert Buchbauer；

- 香港財富傳承學院董事會主席鄭志剛博士；

- 蓋茲基金會高級顧問及主任Steve Davis；

- Clinique La Prairie行政總裁Simone Gibertoni；

- BDT & MSD Partners聯合行政總裁Gregg Lemkau；

- 小馬智行聯合創始人、首席執行官彭軍；

- Danantara Indonesia首席投資總裁Pandu Patria Sjahrir；

- 阿里巴巴集團聯合創始人及主席蔡崇信；

- 牛津大學校長Irene Tracey教授；

- 商城集團主席素帕拉‧安普；以及

- MiniMax聯合創始人及首席運營官貟燁禕

下周內部分金融盛事

- 3月24日：米爾肯研究院(Milken Institute)舉辦全球投資峰會(Global Investors’ Symposium)

- 3月25至27日：匯豐控股舉辦第二屆全球投資峰會

- 3月26日：裕澤香江(Wealth for Good in Hong Kong)、世界經濟論壇(WEF)金融研討會

- 3月27日：彭博家族辦公室峰會