馬鞍山薈朗開放式戶370萬沽　長沙灣碧海藍天呎價1.42萬

專才客由租轉買，以370萬元購入馬鞍山薈朗開放式單位，較約9年前購價帳面再低約41萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康景花園3月暫錄約4宗買賣，該盤C座中層4室，實用面積約839方呎，屬罕有四房間隔，叫價898萬元，獲用家以誠意價814萬元承接，呎價約9,702元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角丹拿花園4座高層H室，實用面積約674方呎，單三房間隔，望樓景為主，成交價865萬元，呎價約12,834元，單位原先叫價980萬元，現減價115萬元，減幅達約11.7%。

●中原林志達指，北角半山峰景大廈中層F室，實用面積約1,789方呎，套3房連工人套房及露台，享山景，於2020年6月開始放售，當時叫價3,300萬元，期間因應市況下調叫價，現以2,508萬元成交，呎價約14,019元，新買家為用家。

●中原胡志軒稱，鴨脷洲深灣軒1座中層A室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享海景，放盤一段時間，以675萬元成交，呎價約13,832元，原業主於2011年以538萬元購入。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，長沙灣碧海藍天2座低層H室，實用面積約577方呎，三房間隔，以825萬元承接，呎價約14,298元，原業主於2007年4月以約356.5萬元購入上述物業。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園2座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，今年1月未補價第二市場叫價650萬元，累減27萬元，獲買家以623萬元購入，呎價約10,524元。

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新界區

●美聯陳少鴻指，馬鞍山薈朗2座低層B7室，實用面積約293方呎，開放式間隔，叫價380萬元放盤後，吸引已租樓1年的專才客洽詢，雙方經議後以370萬元成交，呎價約12,628元，原業主於2016年411萬元購入，持貨約9年帳面虧損約41萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山觀瀾雅軒2座中層B室，實用面積約933方呎，三房間隔，望海景，放盤約1年叫價1,250萬元，累減120萬元，獲買家以1,130萬元承接，減幅約9.6%，呎價約12,111元。

●美聯朱惠文表示，馬鞍山星漣海3B座中層F室，實用面積約769方呎，套三房設計，原業主因準備移民關係，原先叫價920萬元，獲用家洽購，減價至903.8萬元獲承接，呎價約11,753元，原業主於2017年以1,142.6萬元購入，約8年帳面虧損238.8萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑4座中層B室，實用面積約788方呎，套三房間隔，叫價約950萬元，議價後以878萬元易手，呎價約11,142元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城45座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原先叫價400萬元，減價34萬元，減幅約8.5%，以366萬元成交，呎價約12,887元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕34萬元。

●中原吳嘉權指，沙田溱岸8號3月暫錄約4宗二手買賣，該盤3座中層B室，實用面積約934方呎，套三房間隔，叫價約1,600萬元，議價後以1,520萬元沽出，呎價約16,274元，新買家為外區換樓客。

●利嘉閣彭錦添稱，沙田欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，以610萬元售出，呎價約14,628元，單位正上方同類型單位，上月以600萬元成交，期內成交價高10萬元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍3月暫錄約68宗二手買賣，沙田帝堡城6座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價約610萬元，議價後以578萬元獲承接，呎價約10,567元。

●中原黃冠仁稱，大埔翡翠花園43座中層B室，實用面積約949方呎，套三房間隔，叫價約900萬元，日前議價後以838萬元沽出，呎價約8,830元，新買家為區內客，原業主持貨約37年，帳面獲利約693萬元離場。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水3月暫錄約50宗二手買賣，上水御皇庭3座中層H室，實用面積約374方呎，兩房間隔，叫價約380萬元，議價後以360萬元易手，呎價約9,626元，原業主持貨約8年，帳面蝕80萬元。

●中原林頌宜稱，元朗Grand YOHO第8座中層C室，實用面積約534方呎，兩房間隔，獲上車客承接，單位叫價770萬元，減價至759.8萬元成交，呎價約14,228元，原業主於2017年1月以794.37萬元一手買入，持貨約8年帳面蝕34.57萬元，或跌價約4.4%。

●中原王勤學表示，元朗瑧頤中層A3室，實用面積約305方呎，一房間隔，叫價340萬元，議價後以328萬元成交，呎價約10,754元，10日前樓上高層同室戶以315萬元沽出，同類做價上升13萬元，原業主於2021年以489.4萬元一手購入，帳面蝕161.4萬元離場，貶值約33%。

●中原黃海表示，天水圍嘉湖山莊2期賞湖居1座高層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，叫價560萬元，放盤1日即獲同區換樓客以520萬元承接，呎價約8,215元，原業主於2019年以550萬元買入，約6年帳面蝕30萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園5座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內白居二見屋苑鄰近家人居所，方便照應，議價25萬元，未補價第二市場以435萬元購入，呎價約7,348元。

●中原丘漢偉指，荃灣映日灣2座中層A室，實用面積約690方呎，套三房連儲物室間隔，去年11月放盤叫價1,250萬元，減價60萬元，以1,190萬元沽出，呎價約17,246元，原業主於2019年以1,312萬元一手買入，約6年帳面蝕122萬元，或貶值約9.3%。

●中原伍潔玲表示，荃灣3月累錄約75宗二手買賣，全·城滙5座高層B室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享內園景，去年底叫價850萬元，近日調低至780萬元，外區上車客洽購，終以740萬元承接，呎價約17,090元。