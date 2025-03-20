西貢豪宅新盤開放示位　油塘蔚藍東岸料餘貨加價

全新盤推售攻勢未停，西貢豪宅項目的示範單位曝光，分層單位盡享紅樹林自然景致。一手市場於周四(20日)錄得逾23宗成交，炮台山樓盤出現「一客兩食」個案。

●西貢WHITESAND COVE預告下周上載銷售安排

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周四(20日)公布最快下周上載銷售安排，推出首批單位招標發售，涉及至少4伙位於第3及第5座的臨海四房戶，有機會涵蓋特色單位。該盤今日首度對傳媒開放連家具及裝修的現樓示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬於四套房間隔，外望紅樹林自然景致。

●長沙灣Belgravia Place兩期單日沽4伙

●西貢十四鄉SIERRA SEA計劃下月銷售

●上車客斥資435萬元購一房單位自住

●炮台山101 KINGS ROAD錄「一客兩食」

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE高層三房呎售約12,249元

●北角皇都兩房售869萬元

●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙

●日出康城GRAND SEASONS兩房呎售約14,377元

●油塘蔚藍東岸餘貨有逾10%加價空間

●啟德柏蔚森III樓王單位呎售約21,416元