西貢豪宅新盤開放示位 油塘蔚藍東岸料餘貨加價
2025年03月20日 21:06
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全新盤推售攻勢未停，西貢豪宅項目的示範單位曝光，分層單位盡享紅樹林自然景致。一手市場於周四(20日)錄得逾23宗成交，炮台山樓盤出現「一客兩食」個案。
●西貢WHITESAND COVE預告下周上載銷售安排
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，周四(20日)公布最快下周上載銷售安排，推出首批單位招標發售，涉及至少4伙位於第3及第5座的臨海四房戶，有機會涵蓋特色單位。該盤今日首度對傳媒開放連家具及裝修的現樓示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬於四套房間隔，外望紅樹林自然景致。
●長沙灣Belgravia Place兩期單日沽4伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place兩期項目，於周四(20日)共錄4宗成交，吸金逾2,024萬元。上述單位實用面積涵蓋264至384方呎，成交價介乎422.17萬至624.42萬元，呎價約15,991至16,700元。當中，項目第2期的2座12樓11室，為實用面積299方呎的一房連儲物室間隔，以499.32萬元售出，呎價約16,700元。
●西貢十四鄉SIERRA SEA計劃下月銷售
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA整裝待發，新地代理執行董事陳漢麟稱，預計項目可於下周取得預售樓花同意書，計劃4月展開銷售。項目早前於旗下旺角MOKO新世紀廣場等三大商場舉辦展覽，吸引約3萬人次參與，佔約半數參觀人士表示對樓盤有興趣，當中包括家庭客等各類客源。
●上車客斥資435萬元購一房單位自住
新界西北樓盤，吸引上車客入市。路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(20日)錄得第5座17樓H室的成交，實用面積396方呎，一房連開放式廚房設計，成交價435.16萬元，呎價約10,989元。據悉，買家為同區學府的畢業生，其讀書時期入住宿舍已鐘情該區的生活環境，擁成熟社區配套，故參觀現樓後購入單位上車自住。
●炮台山101 KINGS ROAD錄「一客兩食」
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周四(20日)獲同一組買家斥資逾4,694萬元購入兩伙三房單位。當中，27樓A室的實用面積為838方呎，屬三房一套連儲物室戶型，外連56方呎露台，買家採用建築期付款以2,944.3萬元連車位購入，呎價約35,135元。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE高層三房呎售約12,249元
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，今(14日)售出兩伙三房單位，總成交金額共1,655.93萬元。當中，1A座32樓A1室，實用面積679方呎，成交價831.7萬元，呎價約12,249元。
●北角皇都兩房售869萬元
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周四(20日)以869.9萬元重新售出早前遭取消交易的23樓A2室，實用面積416方呎，屬兩房間隔，呎價約20,911元。
●啟德DOUBLE COAST I單日沽兩伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(20日)售出兩伙，共涉1,602萬元。當中，第3座31樓J室，為實用面積441方呎的兩房單位，成交價804萬元，呎價約18,231元。整個系列項目累售118伙，套現逾9.5億元。
●日出康城GRAND SEASONS兩房呎售約14,377元
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周四(20日)以651.3萬元售出第1A座25樓C室，實用面積453方呎，採兩房間隔，呎價約14,377元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,055伙，套現逾65.5億。
●油塘蔚藍東岸餘貨有逾10%加價空間
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸已屆現樓，旁邊的混凝土廠將於下月1日停止運作。五礦地產香港營銷及市務總監黃少鴻表示，目前項目部分單位的景觀受到混凝土廠的影響，但隨著廠房清拆，預計該類單位的景觀和生活環境將會顯著改善。預計現有餘貨將有10%至15%的加價空間。全盤自推售以來已累計售出453伙，總銷售金額逾41億元。
●啟德柏蔚森III樓王單位呎售約21,416元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森III，近日成交不斷，周四(20日)再售出樓王單位，為第1座9樓A室， 實用面積666方呎，採三房一套加儲物室連洗手間間隔 ，享有海景，成交價1,426.3萬元，呎價約21,416元。