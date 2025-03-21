東方日報B1：美息不變　「特」施壓下調

鮑威爾表示，關稅是物價上漲的部分原因，但預測影響只是「過渡性」。

聯儲局維持利率不變，但俗稱「點陣圖」的局方經濟展望報告既將美國今年經濟增長預測由2.1%狠劈至1.7%，又上調通脹預測，附和多家對關稅戰不以為然的投行和國際組織，頗為「打臉」新政府的經濟方略，惹得一向以老闆作風治國的美國總統特朗普在自家社家媒體批評「減息會好好多……把事做對吧」。然而，聯儲局主席鮑威爾最新的言論更值得留意，事關他被指再度淡化通脹風險，惹人質疑他被特朗普敲打後是否漸漸聽話起來。

特朗普敦促減息是「因為美國的關稅會開始傳導到經濟……4月2日會是美國的解放日」，可見他認為對等關稅當天出台後，應減息扶持經濟。他在「傳導」(transition，被用作動詞)後面特意用括號插了一個「緩和！」(ease!)，不排除他覺得對等關稅的衝擊有限。

這次特朗普未有再點名向鮑威爾發炮，沒有上次評論議息結果的怨氣。鮑威爾在他貼文前的記者會上表示，關稅是物價上漲的部分原因，但聯儲局的基本情景預測是其影響只是「過渡性」，而且有「堅實的數據」顯示美國經濟尚穩健，更指出上周出爐的密歇根大學消費情緒指數創逾兩年新低、10年通脹預期上升至3.9%是「異常值」(參考意義有限)。

鮑威爾如此淡化經濟風險令美銀經濟師巴韋高呼詫異，惹人猜測聯儲局有意配合白宮，為免招狙擊，做法如同「踩鋼線」。英資投行巴克萊亦把本次議息的焦點放在鮑威爾上，擔心聯儲局再次「睇錯市」，損害信譽。美國銀行行政總裁莫伊尼漢覺得，以國民消費意欲良好，今年美國經濟增長充其量只會放緩至2%。

聯儲局並非沒有為特朗普放寬市場流動性，因為4月起每月減持國債的幅度會由250億美元，大幅減至50億美元，契合特班子「降債息，谷經濟」的思路。此外，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員仍料今年起3年每年減息0.5厘。

然而，本次聯儲局議息聲明刪去「委員會(FOMC)判斷實現就業和通脹目標的風險大致平衡」的表述，凸顯局方進退兩難。由於2021年說通脹「暫時」被證明全錯，鮑威爾亦「戴頭盔」說關稅對物價的衝擊「不知道是否過渡性」，要密切觀察會否助長家庭和企業的通脹預期。

摩根資產管理認為，FOMC今次「刪文」反映官員現在擔心美國經濟下行多於通脹，雖然不急於減息，但仍予人「經濟不行時願意出手」的觀感。美股周四早段先跌後升，道指升285點，報42,250點；標指升35點，報5,711點；納指升152點，報17,903點。

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳向特朗普示好，說公司未來4年會採購「千億美元計」的晶片等電子產品，例如最新的Blackwell架構晶片都在美國生產，且認同他讓台積電增加美國廠房投資，可為台灣一旦出現「災難」做好準備；又相信特班子能加速美國的AI發展，「既關心AI產業能否成功，亦不容許能源制約產業發展」。他否認英偉達討論過聯同

台積電等投資英特爾(Intel)，「向來都會看Intel的技術，包括封裝。」

然而，黃仁勳批評，美國牽頭箝制華為迄今收效甚微，指華為「每個進軍的市場都能征服……其AI的實力每年都有進步。」