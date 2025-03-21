中國光大證券陳政生：港股短線已升凸

去年底，筆者提及預期恒生指數全年低位為18,000，高位為25,000。截到目前為止，恒生指數最低位為1月13日的18,671，最高位前天的24,874。高位與低位暫時與筆者的預期十分接近。

這裏筆者想給大家幾個數據。第一，本季度恒指高低波幅達6,200點，為過去15年最高的季度上升波幅。歷史上最高一次為2007年第四季，當年夾着港股直通車在這季度升上7,900點；第二，以過去25年計，恒生指數之全年平均波幅為7,196點。若只計當年升市的平均波幅，則為6,293；第三，恒生指數現時的預期市盈率以達12倍，過去五年的平均為10.9倍。

若以或然率來計算，從季線级別來看，港股此論抽升可以用「好盡」來形容。這並不是說沒有再攀升的機會，而是根據過去歷史數據來統計，短線再大幅攀升的機率確實不高。

至於整年來說，同樣以歷史數據作推算，假如18,671為2025年最低位，那麼以平均值推算恒指最高位為24,964(18,671+6,293)；或25,867(18,671+7,196)。

那麼港股今年會否突破升至30,000大關呢(即是以本年低位計升超過一萬點)？以過去25年，年升一萬點的有2次，分別是2007及2009。當年的大升原因，2007主要是港股直通車，2009則是2008金融海嘯後全球放水(中央4萬億)。換言之，由2000年開始的歷史數據推算，今年出現30,000點的機率為8%(2/25)。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生