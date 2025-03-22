陳政深：恒指失守20天或有暗湧

港股本周轉弱，恒指單周計跌270點，而單計周四及周五，共急跌1,081點，指數失守十天線(現處24,015)及廿天線(現處23,756)，同時亦須留意，周五之成交為3,390.92億元，為3月7日以來最多。指數失守20天線，後市或有間湧，目前暫宜輕度減持重磅股份。

集團的客戶，主要為全球領先的電子消費品供應商，涉及醫療、個人護理、手機、可穿戴裝備、運動耳機等。集團去年收入按年增長21.2%，至23.6億元，毛利6.3億元，按年增長22%，純利增長28.2%，至2.6億元。而去年的存貨周轉天數及貿易應收款周轉天數，分別下跌了15天及2天，至87天及56天，而目前集團手上有11.6億元現金，財務狀況理想。

估值上，集團目前市值19億元，預測市盈率7倍，連特別息周息率9.8厘，即使只計中期及末期息，息率亦有近6厘，現價屬抵買水平，上望目標價3元，已是幾成的上升空間，具相當值博率。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)