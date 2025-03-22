道指曾插逾500點收市回升　Nike跌半成　FedEx挫6%

美企業績欠佳，市場更為憂慮環球經濟前景，美股周五(21日)急挫後回穩，摩根士丹利策略員威爾遜(Michael Wilson)估計，美股今年上半年不會再破頂。

周五為美股「四期結算日」(Quadruple witching day)，即指數及個別股份的期貨及期權結算日，據過往紀錄，市況一般較波動。

道指低開189點後，跌幅曾擴大至519點，低見41,433點，最終收報41,985點，彈32點或0.08%；標指曾挫1.06%，收市倒升4點或0.08%，報5,667點；納指曾下滑1.23%，收市回升92點或0.52%，報17,784點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.73%。

全周計，道指漲1.2%，標指升0.5%，納指微升0.2%。

重磅股之中，英偉達(Nvidia)曾挫2.6%，收市仍跌0.7%；特斯拉(Tesla)逆市升5.3%，不過全周計仍挫0.5%，連跌第9周；Nike預警今季收入及盈利能力降，股價插5.5%，為跌幅最大道指成分股。再度調低全年業績指引的聯邦快遞(FedEx)曾插11.8%，收市仍挫6.4%。美光科技(Micron)跌8%，因其上季毛利率表現欠佳。波音(Boeing)升3.1%，為表現最佳道指成分股，並贏得代號為F-47的美國第6代戰機合約。

港股ADR指數按比例計算，收報23,753點，升63點或0.27%。

滙豐控股收報89.91港元，較港收市高1.45%；騰訊控股收報510.88元，較港收市低0.12%。

美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至3月19日為止一周，全球股票基金吸資434億美元，當中美股基金佔341億美元，創今年最大流入紀錄；歐股基金吸資達43億美元，為2017年5月以來最多；黃金基金也吸資30億美元，4周累計達106億美元，創紀錄新高。

美國10年期債息曾降3.85個基點，至4.1984厘，其後轉升逾1個基點，至4.25厘水平；對息口較為敏感的2年期債息跌4.93個基點，至3.9143厘。

外匯方面，美匯指數曾升0.36%至104.22，歐元挫0.49%至1.0801美元，日圓兌每美元回落0.59%至149.66。加密貨幣「一哥」比特幣曾跌1.7%，至83,321美元。