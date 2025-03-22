阿斯利康將在北京投資195億　設第6個全球戰略研發中心

內媒報道，跨國醫藥企業阿斯利康周五(21日)與北京經濟技術開發區完成簽約，將在北京投資25億美元(約195億港元)，建立第6個全球戰略研發中心以及高標準產業化項目。這是近3年來北京生物醫藥領域最大的單筆投資。

此次阿斯利康投資建立的全球戰略研發中心，位於北京經開區的國際醫藥創新公園。這是繼上海後，該公司在中國建立的第2個全球戰略研發中心。阿斯利康將加強與研究機構、生物技術公司合作，並以先進的人工智能(AI)和數據科學實驗室為支撐，推動藥物早期研究和臨床開發。

阿斯利康全球首席執行官蘇博科表示，這項投資彰顯公司對北京生命科學創新生態和中國生物醫藥產業發展的信心，北京在前沿生物學和AI領域的優勢，成為支持公司將創新藥物帶給全球患者的重要驅動力之一。

阿斯利康並將與康泰生物成立一家新的合資企業，進行呼吸道疾病和其他傳染性疾病創新藥品的開發、生產和商業化。該合資企業將依托中國領先的智能製造及數字化能力，打造全球醫藥工廠新標竿。

當日，阿斯利康也與北京大學腫瘤醫院簽署合作協議，將在轉化醫學研究、數據科學和臨床開發領域建立戰略合作夥伴關係。此外，阿斯利康簽署其他合作與授權協議，包括與和鉑醫藥達成多特異性抗體的研發合作等。

通過這一系列部署，阿斯利康預計在北京的員工人數將會增至1,700人。