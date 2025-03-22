字節跳動非中資股東擬取得TikTok美業務控制權　以避過禁令

外媒引述消息人士指，美國白宮主導的短片分享平台TikTok剝離美國業務談判有進展，TikTok母公司字節跳動(ByteDance)的非中資股東可能取得TikTok美國業務控制權。

報道指，方案包括把TikTok美國業務獨立分拆，字節跳動的非中資股東獲得控制權，字節跳動則持有少於兩成的TikTok股權，從而避過美國「不賣就禁」的法令。此外，甲骨文負責管理TikTok美國用戶數據，確保中國無法取得。字節跳動股東之一美國私募基金KKR參與討論。

字節跳動兩名非中資董事、包括Susquehanna International的Jeff Yass，以及General Atlantic的Bill Ford未有回應。PitchBook數據顯示，字節跳動約60%股份由中國以外投資者持有，除了Susquehanna International及General Atlantic，紅杉資本等美國大型金融公司也有入股。

美國國會去年5月以國家安全為由通過法例，要求字節跳動須於今年1月19日前剝離美國業務，否則將指令應用程式商店把TikTok下架。特朗普1月就任美國總統後，將TikTok「不賣就禁」法例生效日期推遲至4月5日。