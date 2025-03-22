陳樂怡：地平線機器人估值料擴張 不妨分注收集
2025年03月22日 21:30
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美國聯儲局3月一如預期維持息口不變，仍然預計今年減息兩次，減幅合共為半厘，與去年12月預測一致。不過，當局下調2025至2027年的國內生產總值(GDP)增長預測。就2025年展望，今年GDP增速預期由2.1%降至1.7%，失業率上調至4.4%，核心個人消費開支(PCE)價格指數預期由2.5%升至2.8%。
預測的變動反映滯脹風險升溫，會後聲明刪除就業和通脹目標風險大體均衡的說辭，並指出經濟前景不確定性增加。聯儲局維持減息預測，並且於4月起放緩縮表，美股即市反應正面。但後續仍觀望特朗普政策對經濟的影響，以及美國人3工智能(AI)產業的前景。
港股方面，在穩消費及AI發力的背景下，恒指上試25,000點。港股未來一周進入業績發布的衝刺期，資金料會轉向個股尋找機會。
個股推介有地平線機器人(09660)。該公司為市場領先的智能駕駛解決方案供應商，業務圍繞以AI晶片，應用於輔助駕駛(ADAS)及高階自動駕駛(AD)。比亞迪(01211)為旗下大部分智能車型搭載高階智能駕駛系統，通過技術創新大幅降低智能駕駛的使用門檻，推動智能駕駛普及化。地平線向比亞迪供貨，關注今明兩年收入貢獻發力以及客戶拓展。市場預測地平線2025至2027年間收入年複合增長率達53.6%，2027年扭虧為盈，現價對應2025財年EV/收入約25倍。隨着智能駕駛系統滲透率提升，有利公司估值擴張。建議分注收集，目標價9港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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