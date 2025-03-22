陳樂怡：地平線機器人估值料擴張　不妨分注收集

美國聯儲局3月一如預期維持息口不變，仍然預計今年減息兩次，減幅合共為半厘，與去年12月預測一致。不過，當局下調2025至2027年的國內生產總值(GDP)增長預測。就2025年展望，今年GDP增速預期由2.1%降至1.7%，失業率上調至4.4%，核心個人消費開支(PCE)價格指數預期由2.5%升至2.8%。

預測的變動反映滯脹風險升溫，會後聲明刪除就業和通脹目標風險大體均衡的說辭，並指出經濟前景不確定性增加。聯儲局維持減息預測，並且於4月起放緩縮表，美股即市反應正面。但後續仍觀望特朗普政策對經濟的影響，以及美國人3工智能(AI)產業的前景。

港股方面，在穩消費及AI發力的背景下，恒指上試25,000點。港股未來一周進入業績發布的衝刺期，資金料會轉向個股尋找機會。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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