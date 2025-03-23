【星期一‧炒啲乜】港股兩日插千點失守兩萬四　下季繼續震？

港股快將進入第二季，惟上周五(21日)收市24,000關不保，下挫逾500點，兩日共跌逾千點，更一口氣跌穿10天及20天線，受累美國關稅政策加上全球經濟恐陷衰退風險。分析指，由於目前市場欠缺利好消息，而且港股累積升幅不少，回調屬正常，短期內可能在23,000至25,000點之間上落，雖然預期第2季未必暴瀉，但恐怕難以每天創新高，然而仍估計下半年有力突破25,000點。

外圍方面，上周五美股成交量創下今年最高，市場似乎一於少理潛在貿易衝突可能帶來的影響，散戶繼續狂買，情況在特斯拉(Tesla)身上尤其明顯。投資者更開始懷疑，美國關稅政策是否真的會導致經濟衰退，不過UCLA宏觀經濟師Clement Bohr表示，關稅戰將推高美國製造業及個別工業的生產成本，即不排除關稅戰是導致經濟衰退的其中一個原因。

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