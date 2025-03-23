鄺紫珊：股市東升西降　趁回調加碼捕捉上升契機

根據3月份投行對基金經理做的調查報告顯示，超過七成基金經理預期美國經濟將走弱，並準備沽出美股，也對美股態度由加碼轉為減持，顯示資金有可能轉往歐股及新興股市。

調查報告顯示，隨市場對美國經濟期望下修，及對全球經濟擔憂上升，近七成基金經理認為美股可能已觸頂，對總體環境悲觀情緒升溫，並認為美國經濟將走弱。

在資產配置方面，基金經理對全球股票配置也趨向審慎，從2月時淨35%加碼，下調至淨6%加碼；若全面貿易戰爆發，會看好黃金及國債。另外，對美股也由本來淨17%加碼，轉為淨23%減持，並有近四成的基金經理轉為加碼歐股及新興市場股票。全球貿易戰引發經濟衰退、通脹影響美國聯儲局對息口走向，以及政府效率部門(DOGE)可能帶來的衝擊，均是基金經理最關注焦點。

自年初以來，美股各項指數均落後於其他主要市場，主因是特朗普新政府對市場帶來多方面不確定性，加上近期經濟數據不如預期，反觀歐洲、印度、甚至香港與內地股市，今年以來都表現不俗。

以歐洲股市為例，由於目前市盈率仍低於歷史平均值，約14倍市盈率，故資金開始重新注視歐股，加上俄烏有可能停戰，這也有利於減低投資歐洲的風險，烏克蘭戰後也需進行重建及基礎建設，相信對歐洲未來經濟增長都呈正向。另外，歐元區未來的貨幣政策預料將較美國貨幣政策更寬鬆，很大機會歐元區未來的實際經濟情況是優於普遍預期，企業的盈利狀況將持續改善。

美股過往都是一枝獨秀，主因是其成長性及投資價值，但隨特朗普上任提出對多國加徵關稅，以及通脹問題，很大機會讓美國經濟陷入衰退，加上中國創科企業的快速崛起，讓資金已開始減持美股，加碼其他更具投資價值及便宜的內地及香港股市，建議在每逢回調時加碼，以捕捉未來的上升契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊